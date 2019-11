BEIJING - Anak perusahaan TC Candler yang selalu membuat daftar orang tertampan dan tercantik di dunia setiap tahunnya, TCCAsia mengumumkan daftar wajah tertampan dan tercantik se-Asia 2019.

Melansir Asiaone, Kamis (14/11/2019), aktor China yang tengah naik daun, Xiao Zhan dinobatkan sebagai pemilik wajah tertampan se-Asia tahun ini. Senyum manis dan mata indah Xiao Zhan mampu mencuri hati jutaan orang di seluruh dunia.

Nama Xiao Zhan ramai menjadi perbincangan setelah tayangnya drama China, The Untamed sepanjang musim panas lalu. Aktingnya sebagai Wei Wuxian membuat publik jatuh hati.

Begitu tayang, The Untamed langsung menjadi fenomena. Drama yang mengisahkan perjalanan dua pria mengungkap sebuah misteri besar ini langsung dicintai publik dan kini ditayangkan di negara-negara lain selain China seperti Thailand dan Korea serta Netflix.

Xiao Zhan sebagai salah satu tokoh utama The Untamed langsung menjadi idola baru. Saat ia diumumkan sebagai yang tertampan dalam daftar TCCAsia 2019, nama Xiao Zhan langsung jadi pembicaraan di Weibo hingga menyentuh angka 20 juta views.

Walau baru dikenal sekarang, Xiao Zhan sejatinya sudah lama debut di industri hiburan China. Sebelum The Untamed, dia sudah pernah berakting di Super Star Academy (2016), Shuttle Love Millennium (2016), Oh! My Emperor (2018), Battle Through the Heavens (2018), dan film Jade Dynasty.

Sebelum berakting, lulusan Chongqing Technology and Business University ini lebih dulu debut sebagai boyband X Nine pada 2016. Dengan kemampuan vokalnya yang sudah diakui, Xiao Zhan dipercaya mengisi soundtrack The Untamed bersama Wang Yibo yang juga menjadi lawan mainnya di drama tersebut.

Aktor kelahiran 5 Oktober 1991 itu berhasil mengalahkan nama-nama besar lain di Asia. Dua di antaranya adalah personel boyband Korea paling populer saat ini, BTS.

BTS diwakili oleh dua personelnya, yakni Jungkook dan Kim Tae Hyung alias V dalam daftar TCCAsia tahun ini. Jungkook menduduki peringkat 6, sementara V satu ranking di bawahnya.

Dua idol Korea lain, yakni Sehun dari EXO dan Jackson Wang dari GOT7 masing-masing menduduki peringkat 2 dan 4. Tomohisa Yamashita berada di antara ranking Sehun dan Jackson. Sementara Deng Lun menjadi penutup top 5 daftar wajah tertampan TCCAsia 2019.

Berikut adalah daftar top 10 wajah tertampan TCCAsia 2019:

1. Xiao Zhan

2. Sehun EXO

3. Tomohisa Yamashita

4. Jackson Wang GOT7

5. Deng Lun

6. Jungkook BTS

7. Kim Tae Hyung (V) BTS

8. Dimash Kudaibergen

9. Ryosuke Yamada

10. Yuta Nakamoto NCT