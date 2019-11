JAKARTA - Hanin Dhiya kembali menunjukkan eksistensinya di belantika musik Tanah Air. Kali ini, Hanin berkolaborasi dengan penyanyi asal Korea Selatan, NIve, musisi dan pencipta lagu dari Korea, di bawah naungan 153 Entertainment.

Dalam kolaborasi ini, Hanin dan NIve menyanyikan lagu bertajuk Where is the Love. Uniknya lagu ini direkam di dua negara berbeda, Indonesia dan Korea Selatan.

Hanin Dhiya menujukkan langkah menuju go international. Bagaimana tidak, di lagu Where is the Love, Hanin langsung berada di bawah produser Hyuk Shin dari 153 Entertainment yang bermarkas di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Kolaborasi Hanin Dhiya dan NIve menjadi salah satu kolaborasi yang mengejutkan di industri musik Tanah Air di penghujung 2019. Diyakini lagu ini bisa menjadi hits dan dinikmati banyak pencinta musik.

"Where is the Love adalah sebuah lagu tentang cinta sebagai sesuatu yang kita yakini layak untuk diperjuangkan, dalam suka maupun duka," dalam rilis yang diterima Okezone.

Sekadar diketahui, NIve merupakan penyanyi dan penulis lagu, musisi di balik karya seperti Chen EXO, Sam Kim, Paul Kim, Jeong Sewoon, Mia dan lainnya. Sementara itu, Hyuk Shin adalah produser yang juga pernah bekerja sama dengan Justin Bieber, EXO, DEAN, GOT7, SHINee, Monsta X, Red Velvet, NCT 127, TXT, dan lainnya.

Komunikasi Hanin Dhiya dan NIve awalnya terjadi ketika jebolan Rising Star Indonesia itu, meng-cover lagu Liberated milik NIve. Gayung bersambut, NIve memberikan respons baik dengan memainkan piano dan menyanyikan lagu Berkawan Dengan Rindu milik Hanin. Akibat kolaborasi ini, Hanin diundang ABU TV Jepang.