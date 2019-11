JAKARTA - Dukungan dan semua energi positif terus diberikan oleh Aming untuk sahabatnya, Ria Irawan yang tengah terbaring sakit akibat kanker otak yang dideritanya.

Baca Juga: Aming Jelaskan Kondisi Terkini Ria Irawan

Dalam seminggu terakhir, kondisi kesehatan Ria dikabarkan sempat memburuk. Walau demikian, Aming tetap percaya bahwa Ria bisa bangkit kembali dan melawan kankernya itu.

"Ya maksudnya she got cancer twice, ke-2 kalinya ga kebayang sih itu luar biasa kuat, itu luar biasa hebat dan kita percaya banget semangat dia lebih besar dari apapun," ujar Aming.

"Jadi kita semua optimis bismillahirrahmanirrahim ya bahwa dia bakal sembuh seperti sedia kala karena setahu gue dia itu emang pejuang, petarung. Kita yakin kok, bismillah bakal survive lagi," tambahnya.

Selama ini Aming sendiri lebih banyak berkomunikasi dengan pihak keluarga. Ia selalu menanyakan kabar terbaru Ria jika memang tidak sempat berkunjung langsung.

Aming mengaku terakhir kali menjenguk Ria Irawan setelah kemoterapi. Saat itu pemain film Biola Tak Berdawai tersebut sudah tidak memiliki rambut lagi layaknya survivor kanker lainnya. Baca Juga: Bawakan Lagu Peterpan, Mirabeth Hampir Bikin Juri Indonesian Idol 2019 Menangis "Belum nengok lagi, terakhir udah lihat kan rambutnya udah plontos, udah botak gitu. Nah gue belom dapat update-an lagi dari suaminya. Ya kayak gitu pasti up and down ya. Jadi insyaallah gue mau mastiin aja ke sana, mau make sure, ingin lihat aja," tutup Aming.