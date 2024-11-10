Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aming Bantah sudah Hijrah, Penampilan Islami hanya Gimmick Peran

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |22:25 WIB
Aming Bantah sudah Hijrah, Penampilan Islami hanya Gimmick Peran
Aming Bantah sudah Hijrah, Penampilan Islami hanya Pendalaman Karakter. (Foto: Instagram/@amingisback)
A
A
A

JAKARTA - Aming sempat menarik perhatian publik ketika tiba-tiba muncul dengan pakaian Islami yang membuat dirinya dikira hijrah. Setelah lama diam, sang komedian pun membantah sudah hijrah dan penampilan Islami itu hanya gimmick peran.

“Iya, waktu itu kan heboh ya gue dibilang hijrah. Saat itu, gue enggak bisa bantah tapi terasa terlalu munafik kalau diiyakan,” ujar Aming dikutip dari channel YouTube Podkesmas, pada Minggu (10/11/2024).

Aming menjelaskan, penampilannya saat itu merupakan bagian dari pendalaman karakter sebagai Sumanto dalam film Kanibal. Dia harus melakukan observasi karena Sumanto diceritakan sempat menjalani rehabilitasi jiwa di sebuah pesantren.

Alasan itulah yang membuat dia harus mengenakan baju koko, sarung, dan peci. Aming mengaku, sengaja bicara blakblakan terkait alasannya berpakaian Islami, karena dampaknya banyak pihak yang mengira dirinya benaran hijrah.

Kabar baiknya, Aming mendapatkan banyak tawaran kerja berbau agama. Namun dia menegaskan tak pernah menerima tawaran tersebut karena merasa tidak punya kapasitas untuk bercerita pengalaman hijrah. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
