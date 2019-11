LOS ANGELES - Paramount Pictures mirilis ulang trailer live action dari film Sonic the Hedgehog. Melalui akun YouTubenya, mereka merilis video berdurasi 2 menit 52 detik ini dengan judul Sonic the Hedgehog (2020) - New Official Trailer.

Sebelumnya, trailer pertama yang mereka rilis 30 April lalu dihujani kritik besar-besaran. Kritikus film dan para fans dari karakter gim berupa landak berwarna biru yang gesit tersebut mengkritik bentuk Soni dalam film tersebut.

Bentuk Sonic terlihat aneh dan berbeda dari karakter aslinya. Mata berukuran kecil, gigi seperti manusia, serta proporsi tubuh yang tidak sesuai dengan karakter di gim 1990-an ini menjadi bahan kritikan.

Mendapat kritik besar-besaran, Jeff Fowler selaku sutrada dari film CGI tersebut memberikan respons. "Terima kasih atas dukungan dan kritiknya. Kalian tidak suka dengan desainnya dan menginginkan perubahan terhadapnya. Seluruh kru dalam Paramount dan Sega akan berusaha membuat karakter ini menjadi lebih baik lagi," ungkapnya melalui Twitter resminya, @fowltown. Tidak lupa ia menaruh tagar #sonicmovie dan #gottafixfast.

Setelah 7 bulan menunggu, tampaknya penikmat film ini puas terhadap perubahan yang mereka lakukan terhadap karakter ini. Mata lebih besar dengan jarak yang lebih dekat, ukuran kepala yang lebih besar, gigi yang lebih sedikit, dan sarung tangan putih yang menjadi ciri khasnya kini dapat kita lihat di trailer barunya. Secara keseluruhan, Sonic di trailer barunya tersebut tampak mirip dengan karakternya di gim. Melalui trailer barunya, film ini juga terlihat lebih realistis.

Ben Schwartz akan mengisi suara Sonic di film tersbut. James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Adam Pally, Natasha Rotwell, serta aktor dan aktris lainnya juga akan ikut andil dalam film ini. Film Sonic the Hedgehog akan tayang perdana pada 14 Februari 2020 setelah mundur dari jadwal utamanya pada 8 November 2019.