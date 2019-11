SEOUL - Song Ji Hyo dikabarkan akan berkolaborasi dengan sutradara SKY Castle dalam drama baru JTBC, Begin Again. Bintang Running Man itu dikabarkan akan beradu akting dengan aktor Kim Min Joon dan Son Ho Jun.

Family Entertainment mengungkapkan, aktor Kim Min Joon telah memasuki negosiasi akhir untuk bermain dalam drama tersebut. Sedangkan Song Ji Hyo dan Son Ho Jun masih mempertimbangkan.

Drama Begin Again berkisah tentang Noh Ae Jung (Song Ji Hyo) seorang perempuan yang telah menjanda selama 14 tahun. Hidupnya kemudian berubah drastis setelah bertemu empat pria dengan pesona berbeda.

Keempat pria itu, menurut Soompi, akan dibintangi oleh Kim Min Joon, Son Ho Jun, Koo Ja Sung, dan Song Jong Jo. Kim dipercaya untuk menghidupkan lakon Goo Pa Do, CEO Nine Capital yang seksi namun mengerikan.

Sementara Son Ho Jun akan berperan sebagai penulis buku dan skenario bernama Oh Dae Oh yang merupakan mantan pacar Noh Ae Jung. Aktor Koo Ja Sung telah dipastikan akan berperan sebagai Oh Yeon Woo, seorang pria muda yang jatuh cinta pada Noh Ae Jung.

Terakhir, Song Jong Ho ditawari untuk menghidupkan lakon Ryu Jin, cinta pertama Noh Ae Jung. Ryu kembali jatuh cinta kepada Noh setelah dia bertemu dengannya setelah lama berpisah.

Drama Begin Again dijadwalkan akan memulai debutnya di JTBC pada semester I-2020.*

