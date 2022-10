SEOUL - Aktris Song Ji Hyo memulai babak baru dalam kariernya. Dia resmi bergabung bersama Uzu Rocks, agensi yang juga menaungi rekannya dalam Running Man, Ji Suk Jin.

“Kami senang bisa menjadi keluarga dengan Song Ji Hyo, artis yang memiliki karier solid dari akting hingga program TV. Dia juga dikenal memiliki kepribadian yang ramah,” kata Park Joo Nam, CEO Uzu Rocks dikutip dari Soompi, Rabu (19/10/2022).

Agensi itu memastikan akan mendukung karier sang aktris di masa depan. “Karena itu kami berharap, penggemar menantikan sinergi Song Ji Hyo dengan Uzu Rocks ke depannya.”

Sebelum debut sebagai aktris, Song Ji Hyo memulai kariernya sebagai model majalah pada 2001. Dia kemudian menjadi model video klip Lee Soo Young dalam lagu And I Love You. Dari sini, dia menjadi cameo dalam serial Age of Innocence.

(SIS)