JAKARTA - Perasaan haru sekaligus bangga dirasakan Pierre Fitz ketika untuk pertama kalinya tampil dalam siaran langsung TV nasional. Bagi penyanyi seperti Pierre Fitz ini adalah satu batu loncatan yang cukup besar ketika memutuskan berkarier di industri musik Indonesia.

Pierre Fitz mengakui merasakan atmosfir berbeda ketika tampil dalam siaran langsung. Pengalaman yang menurutnya begitu berkesan ketika menyanyi di depan 1000 tamu undangan dan jutaan pasang mata penonton di rumah.

"Ini pertama kalinya saya tampil siaran langsung di televisi nasional dan di luar kota Jakarta. Pengalaman menarik dan saya bangga bisa satu panggung dengan orang-orang yang sudah malang melintang di dunia musik Indonesia seperti mba Iga Mawarni dan Mas Danang", kata Pierre ketika tampil dalam acara Anugerah Gatra Kencana TVRI 2019 di gedung De Tjolomadoe, Solo, Jawa Tengah.

Tampil dalam siaran langsung diakui oleh Pierre Fitz memang butuh persiapan berbeda ketika tampil of air. Maka dari itu ia membawakan lagu yang menunjukkan skill dan musikalitasnya sebagai penyanyi profesional yakni, The Greatest Love Of All dan Overjoyed.

"Kebetulan kedua lagu ini sudah beberapa kali saya bawakan baik waktu saya di Amerika maupun di Jakarta. Tapi yang seru, kali ini saya bawakan secara live siaran langung ke seluruh Indonesia", ujar Pierre yang merupakan lulusan jurusan musik dari Marymount University di California, Amerika Serikat.

Setelah meluncurkan single T'lah Berubah di awal karier, Pierre Fitz pun berencana menghadirkan single selanjutnya pada waktu dekat. Dengan demikian selain kualitas, konsistensi pun turut ia hadirkan sebagai cara menarik perhatian penonton. Doakan agar semuanya lancar ya dan semoga musik saya dapat menghibur dan diterima oleh para penggemar musik diseluruh Indonesia", tutup Pierre.