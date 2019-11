LOS ANGELES - Berperan sebagai superhero dalam The Batman, Robert Pattinson berusaha mengubah penampilannya lebih berotot. Untuk mendapatkan tubuh ideal, Pattinson melakukan beberapa olahraga, salah satunya Brazilian Jiu-Jitsu.

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Rigan Machado, pelatih Brazilian Jiu-Jitsu yang berbasis di Beverly Hills, California, Amerika Serikat. Pemegang sabuk merah Barizilian Jiu-Jitsu itu juga pernah melatih sederet aktor ternama.

Ashton Kutcher, Vin Diesel, dan Charlie Hunnam merupakan beberapa aktor ternama Hollywood yang pernah menjadi murid Machado. Dia juga sempat melatih Keanu Reeves sebelum syuting John Wick dimulai.

Sementara Robert Pattinson mempersiapkan fisiknya, DC Entertainment mulai melengkapi daftar pemain The Batman. Jeffrey Wright dipastikan akan memerankan karakter Commissioner Gordon, sementara Zoe Kravitz menghidupkan lakon Selina Kyle alias Catwoman.

Menariknya, The Batman diisukan akan memiliki enam tokoh antagonis. Sejauh ini, karakter The Riddler akan diperankan oleh Paul Dano, sementara The Penguin diisi Colin Farrell. Terakhir, Andy Serkis akan menghidupkan peran Alfred Pennyworth, pelayan keluarga Wayne.

Film The Batman dijadwalkan memulai produksinya pada awal 2020. Film yang dikomandoi sutradara Matt Reeves itu akan mulai tayang di bioskop pada 25 Juni 2021.*

