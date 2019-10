LOS ANGELES - Sebagian dari Anda mungkin belum menonton film terbaru Robert Pattinson, The Lighthouse. Namun sebagai gambaran, film bergenre thriller-psikologi ini menampilkan satu adegan yang kemudian ramai dibicarakan publik.

Bukan adegan ranjang, namun The Lighthouse mengharuskan Pattinson melakukan scene masturbasi di dalam sebuah gudang. Dia kemudian bercerita tentang kisah di balik proses pengambilan gambar adegan tersebut.

Menurut Robert Pattinson, adegan masturbasi itu dilakukannya di hari pertama syuting The Lighthouse. “Apa yang kau lihat di dalam film berbeda 180 derajat dari rehearsal. Robert Egger (sutradara The Lighthouse) bahkan sampai terkejut,” ujarnya seperti dikutip dari New York Times, Jumat (25/10/2019).

Dia menambahkan, “Tapi aku yang, ‘Ok, keren. Aku bahkan tidak diminta untuk berhenti, jadi aku tetap melakukannya.’ Begitu selesai syuting, aku merasa semuanya menjadi lebih mudah.”

Aktor 33 tahun itu mengaku, berkomitmen penuh untuk melakukan adegan masturbasi tersebut. Dia bahkan mengklaim, memikirkan 30 cara berbeda untuk menyempurnakan aktingnya dalam melakukan masturbasi. "Aku tidak suka, ketika take kedua sama persis dengan yang pertama. Kalau begitu, Robert Egger mungkin akan memecatku," kata Pattinson. Dedikasi sang aktor dalam melakoni adegan masturbasi itu bahkan mendapat pujian dari sang sutradara, Robert Eggers. "Kami melakukan pengambilan gambar adegan itu di hari pertama syuting. Dan dia melakukannya dengan sangat baik. Itu sangat menginspirasi," ujarnya. The Lighthouse bukan film pertama yang menampilkan Robert Pattinson bermasturbasi. Sebelumnya, dia pernah melakoni adegan serupa dalam film High Life, Damsel, dan The Devil All the Time. "Aku baru sadar kalau ini adalah film keempat di mana aku harus masturbasi." Adegan masturbasi, menurut Pattinson, terkadang bisa menjadi 'promosi' untuk sebuah film. Alasannya, karena orang-orang sering membicarakan adegan tersebut. "Kekhawatiranku hanya satu. Orang-orang akan lebih terfokus pada adegan masturbasi itu, bukan keseluruhan filmnya," imbuh Robert Pattinson. The Lighthouse memulai debutnya di box office Amerika Utara pada 18 Oktober 2019. Tayang di 586 bioskop, sayangnya film itu baru mengumpulkan pendapatan sebesar USD427.797 di Amerika Utara.*