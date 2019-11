JAKARTA – ITZY, girlband asuhan JYP Entertainment sukses menggelar showcase perdana mereka di Indonesia. Bertajuk ‘ITZY Premiere Showcase Tour 'ITZY? ITZY!' In Jakarta’ acara itu diadakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center, 2 November lalu.

Girlband yang mendapat julukan The Power of Rookie itu menyanyikan lagu hits mereka seperti Dalla-Dalla, ICY serta dua single GOT7 dan TWICE. Penampilan mereka disambut penggemar, Midzy dengan antusias. Mendapat apresiasi tersebut, Yeji cs sangat bahagia.

Indonesia tampaknya memberikan banyak kesan menarik bagi ITZY. Bukan hanya Jakarta tempat mereka menggelar showcase, tapi ada daerah lain di Indonesia yang ingin dikunjungi girlband yang memulai debut pada Februari 2019 itu.

“Saya ingin ke Bali bersama personel ITZY. Karena saya dengar pemandangannya indah banget,” ujar Lia pekan lalu.

Harapan itu disambut ekspresi bahagia personel ITZY lainnya, yang seakan berharap mereka pun memberikan anggukan saat Lia memberikan penjelasan.

Selain tempat menarik, junior TWICE itu juga mengaku makanan Indonesia cukup lezat, terutama untuk dua menu yang telah mereka cicipi. “Kami suka nasi goreng dan mie goreng. Karena semalam baru sampai, kami baru mencoba makanan itu,” ujar member ITZY saling bersahutan.

Tempat menarik dan makanan lezat menjadi hal yang diingat ITZY dari Indonesia. Selain dua hal tersebut, satu hal penting lain adalah penggemar mereka. Fans memberikan kenangan terindah pada kunjungan perdana pelantun Dalla Dalla ini selama di Indonesia. Salah satu momen haru yang tercipta dalam showcase pekan lalu adalah saat Midzy mengangkat banner dan membuat personel ITZY nyaris menangis. "Kami sayang Midzy, kalian yang terbaik," ucap Lia. Sang leader, Yeji menambahkan, "Kami bahagia sekali karena bisa berada di sini bersama kalian semua, terima kasih banyak." Setelah Jakarta, ITZY akan melanjutkan showcase mereka di kawasan Asia hingga akhir Desember. Beberapa kota yang dikunjungi girlband yang dipimpin J.Y Park itu adalah Macau, Taipei, Manila, Singapura dan Bangkok. Sementara tahun depan ITZY akan mengelilingi benua Amerika seperti Los Angeles, Minneapolis, Houston, Washington D.C, dan New Jersey.