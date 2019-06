LOS ANGELES – Billie Eilish memperoleh popularitas melalui album debutnya berjudul ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ pada 2018. Album perdananya itu memuncaki berbagai tangga lagu di Amerika Serikat dan Inggris.

Baca Juga: Disamakan Galih Ginanjar dengan Ikan Asin, Suami Beberkan Kelebihan Fairuz A Rafiq

Label sebagai wajah baru dunia pop atau Face of Pop pun kini disandang oleh Billie Eilish atas karya-karya musiknya. Nyatanya popularitas dan label tersebut tak sepenuhnya membuat Billie Eilish nyaman.

“Aku bersyukur atas apresiasi dan cinta yang orang-orang berikan padaku. Tapi, jujur, aku sudah mati rasa atas pujian-pujian," ujar Billie Eilish kepada Vogue Australia, seperti dikutip dari NME, Senin (25/6/2019).

"Aku ingat beberapa kali orang menyebutku wajah baru di dunia pop atau cewek pop baru atau apa pun. Itu membuatku kesal,” sambungnya.

Pelantun lagu Bad Guy itu merasa heran dengan sifat manusia yang kerap memberikan label pada sesuatu. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Ketimbang memikirkan label apa yang disematkan padanya, Billie Eilish lebih ingin menggunakan popularitasnya untuk mengubah dunia. Remaja 17 tahun tersebut ingin melakukan sesuatu yang bisa membawa perubahan positif untuk dunia. “Ada banyak hal yang aku harap aku dapat membuat keadaan lebih baik. Ada begitu banyak yang membutuhkan bantuan. Ada orang yang berpura-pura peduli dan tidak peduli serta mereka yang bisa melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukannya,” kata Billie Eilish. Baca Juga: Syuting Fast and Furious 9 Dimulai, Vin Diesel: Ini Keajaiban "Aku berada di sini dan sebenarnya aku bisa saja mencoba (melakukan sesuatu). Aku tiba-tiba punya panggung dan spotlight yang mungkin, mungkin, mungkin bisa kugunakan untuk membuat perubahan," sambung Billie Eilish.