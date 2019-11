JAKARTA - Grup idola asal Korea iKON menjadi penutup dalam gelaran festival musik GUDFEST 2019 hari pertama pada Sabtu, 2 November 2019. Sempat berpura-pura selesai tampil, para personil kembali hadir di panggung dan menyapa penonton.

Baca Juga: Gelar Festival Seni, GUDFEST 2019 Hadirkan iKON hingga Parade 100 Film Pendek

Bersamaan dengan itu, lagu Freedom dimainkan. Penonton langsung teriak histeris dan menyambut penampilan mereka dengan berjingkrak.

Meski penampilan iKON di Indonesia kali ini tanpa kehadiran Kim Hanbin (B.I), namun Chanwoo, June, Donghyik, Yunhyeong, Jay, dan Bobby tetap mampu tampil energik. Mereka menularkan semangat kepada penonton dengan melemparkan air mineral ke arah mereka dan disambut teriakan lagi.

"Terima kasih untuk cinta kalian, Jakarta. Kami sangat berterimakasih," ucap Bobby mewakili member iKON lainnya. Kemudian mereka menutup penampilan malam itu dengan lagu Don't Let Me Know.

iKON membuka penampilan mereka dengan lagu Sinosijak. Lagu hits lainnya yang mereka tampilkan adalah Killing Me, Rythm Ta, Love Scenario, Jerk, Dumb& Dumber dan B-Day. Baca Juga: Ngaku Hamil Duluan, Jessica Iskandar Melahirkan Tanpa Didampingi Suami Festival musik GUDFEST 2019 diselenggarakan di Helipad Parking Ground, Jakarta Selatan dan berlangsung selama dua hari pada 2-3 November 2019. Selain iKON, panggung GUDFEST hari pertama dimeriahkan oleh grup band asal inggris New Hope Club dan Marion Jola.