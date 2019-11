JAKARTA – ITZY, girlband bentukan JYP Entertainment siap menggelar showcase perdana di Indonesia bertajuk ‘ITZY Premiere Showcase Tour 'ITZY? ITZY!'. Dipromotori Mecimapro, pelantun Dalla Dalla ini akan hadir di Plenary Hall, JCC, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/11/2019) pukul 18.30 WIB untuk menyapa penggemarnya, MIDZY.

Baca Juga: Tiket Dibanderol Mulai Rp800 Ribu, Fans Bisa Hi-touch dengan ITZY

ITZY merupakan grup termuda dari JYP Entertainment yang debut pada Februari 2019 melalui album single, It’z Different yang berisi 2 lagu, yakni Dalla Dalla dan Want It.

ITZY langsung mendapat cinta dari penggemar sejak debut mereka. Salah satu buktinya, Dalla Dalla yang baru rilis langsung menduduki urutan ke-2 US World Digital Song Sales chart Billboard.

Selain pencapaian tersebut, Okezone telah merangkum perjalanan karier ITZY hingga sukses menggelar showcase di dua benua dengan status mereka sebagai girlband Rookie.

1. Perjalanan Karier ITZY dibentuk pendiri JYP Entertainment, Park Jin Young dari membernya yang berasal berbagai macam acara survival, kecuali Lia. Setelah menyeleksi membernya, pria yang akrab disapa J.Y Park itu juga memberikan nama ITZY kepada grup yang beranggotakan Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, Yuna. "(ITZY) berarti kami memiliki (itji) semua yang diinginkan orang-orang," tutur Yeji di acara Cultwo Show, SBS Power FM, Agustus lalu. Baca Juga: Areng Widodo Meninggal Dunia, sang Putra: Papa Tenang Ya di Sana Ia menambahkan, "Nama ITZY diucapkan dalam bahasa Korea, merupakan konjugasi (perubahan bentuk kata kerja). Itu artinya memiliki." Kim Tae gyun, penyiar di radio tersebut bertanya apakah ada nama lain yang tercetus sebelum ITZY dipilih. Mendengar hal ini, pelantun Dalla Dalla itu menyebutkan kembali nama-nama potensial yang mengarah pada konsep girl crush, badass dan seksi grup ini. Purple Heart, Triggle (kombinasi trigger dan giggle) serta Queendom adalah beberapa contoh nama yang sempat dipertimbangkan J.Y Park. Pada 8 Juli, ITZY mengumumkan nama fandomnya. MIDZY dipilih karena merepresentasikan arti kepercayaan dalam kata Korea. Untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan penggemar, ITZY bahkan telah membuat official Instagram mereka yang sudah diumumkan sejak April lalu. 2. Sosok di balik kesuksesan ITZY Sosok J.Y Park tak bisa dihilangkan dari perjalanan karier ITZY. Selain sebagai pembentuk kelompok perempuan ini, banyak ketegasan yang diaplikasikan J.Y Park. Salah satunya saat J.Y.Park mengoreksi penampilan ITZY ketika membawakan Dalla Dalla dalam acara Master in The House, April silam. “Kalian memperbaiki banyak hal seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Tapi masih ada yang terlewatkan, kalian lupa menyatukan kaki,” ujarnya. Ketelitian inilah yang membuat ITZY merasa nyaman dengan J.Y Park. “Kejujuran, ketulusan, kerendahan hati. Ini yang ia tekankan sebagai hal-hal yang kamu butuhkan," kata Chaeryeong.