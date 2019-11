JAKARTA - Louis Tomlinson eks personel One Direction akan menggelar tur solo dunia pertamanya yang bertajuk Louis Tomlinson World Tour 2020. ia akan konser di Jakarta pada 20 April mendatang.

Hal tesebut diumumkan oleh Louis di akun Twitter miliknya.

Baca Juga: Overdosis, Penyebab Kematian Adik Louis Tomlinson

"Telah menunggu momen ini sejak saya memulai karier solo saya. Tak sabar melihat kalian saat tur. Ada juga tanggal yang akan menyusul nantinya. Terimakasih semuanya. Mari kita mulai!," tulisnya.

Pelantun lagu "Just Like You" itu akan memulai konser tur solo dunia pertamanya pada 9 Maret 2020 di Barcelona, Spanyol. lalu dua hari setelahnya ia akan manggung di Milan, Italia. Selanjutnya akan menjelajahi kota-kota lainnya di Eropa hingga 19 Maret.

Baca Juga: Lewat Postingan Rancu di Medsos, Zayn Malik Minta Maaf

Setelah dari Eropa, Louis mengalokasikan empat tanggal untuk konser di Inggris yang di mulai dari London, Glasgow, Doncaster, dan berakhir di Menchester pada 28 Maret.

Sedangkan untuk konser di Jakarta ia dijadwalkan manggung di Tennis indoor & Outdoor Senayan pada 20 April 2020.

Tiket konser Louis akan dijual pada tanggal 8 November 2019, kemungkinan besar tiket akan dijual secara online oleh pihak promotor.

Baca Juga: Area Gelap di Bagian Payudara Pamela Safitri Bikin Salfok Netizen

Kedatangan Louis Tomlinson ke Jakata pada tahun depan akan menjadi yang ke dua kalinya.Sebelumnya Louis sudah pernah menggelar konser bersama One Direction pada 2015 lalu di tempat yang sama.