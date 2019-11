[Intro] Cadd9 F C F

Cadd9

Indah larik pelangi

Cadd9 Am F

Seusai hujan membuka hari

Cadd9

Samar dirajut mega

Cadd9 Am F

Garis wajahmu lembut tercipta

F Am G F

Telah jauh kutempuh perjalanan

Dm Em

Bawa sebentuk cinta

G C

Menjemput impian

[Intro] Cadd9 Am F G

Cadd9

Desau rindu meresap

Cadd9 Am F

Kenangan haru kudekap

F Am G F

Semakin dekat tuntaskan penantian

Dm Em F

Kekasih, aku pulang

G C

Menjemput impian

[Chorus]

C G Am Em F Am G C

Kau dan aku ... jadi satu arungi laut biru

G Am Em F Dm7 G C

Takkan ada yang kuasa mengusik haluannya

G Am Em F Dm7

Kau dan aku ... jadi satu Sambut datangku

Fm Em

Sekian lama waktu telah mengurai makna

Gm F

Cinta kita gemerlap terasah masa

G# D#/G

Kan kubuat prasasti dari tulusnya janji

F7 G7 C

Walau apa terjadi tetap tegak berdiri

[Intro] Cadd9 Am F C F A#

[Chorus]

C G Am Em F Am G C

Kau dan aku jadi satu arungi laut biru

G Am Em F Dm7 G C

Takkan ada yang kuasa mengusik haluannya

G Am Em F Am G C

Kau dan aku jadi satu arungi laut biru

G Am Em F

Kau dan aku jadi satu

Dm7 Fm C

Bersama kita jemput... impian

[Coda]

Cadd9

(ABD)