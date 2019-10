[Intro] G B Em D

Em D C#m

D G D

Em D

G D

Di saat ini, ingin kuterlena lagi

Em C

Terbang tinggi di awan

G B C B

Tinggalkan bumi.. di sini

G D

Di saat ini, ingin kumencipta lagi

Em D C#m

Kan kutuliskan lagu

D B C B E

Sambil kukenang wajahmu

[Chorus]

Em Am

Malam panjang... (malam panjang)

D G

remang-remang (Uooo)

Em Am

di dalam gelap daku dengarkan

B Em

Syair lagu, kehidupan...

[interlude] Em C D G Am C D

Em C D G Am C B

Em D

G D

Di saat ini, ingin kumencipta lagi

Em D C#m

Kan kutuliskan lagu

D B C B E

Sambil kukenang, wajahmu

[Chorus]

Em Am

Malam panjang... (malam panjang)

D G

remang-remang (Uooo)

Em Am

di dalam gelap daku dengarkan

(dalam gelap aku dengarkan)

B Em

Syair lagu, kehidupan...

Em Am

Malam panjang... (malam panjang)

D G

remang-remang (Uooo)

Em Am

di dalam gelap daku dengarkan

(dalam gelap aku dengarkan)

B Em

Syair lagu, kehidupan...

[Outro]

C Am

Uuu... Uuu..

E

(uuuuuuu...)

(ABD)