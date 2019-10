LOS ANGELES - Ada yang tak biasa dari cuitan Chrissy Teigen untuk sang suami, John Legend. Jika biasanya model ini kerap meledek John Legend di media sosialnya dengan menuliskan kalimat yang lucu, namun kali ini Chrissy justru mengungkapkan perlakuan romantis dari sang suami.

Melalui akun Twitternya, Chrissy Teigen menuliskan jika dia merasa tersentuh dengan sikap John Legend. Di mana, pelantun lagu All of Me itu terbang menuju Los Angeles untuk mengajak Teigen makan malam.

"Saya biasanya tidak menuliskan kalimat romantis untuk John karena sudah jadi ciri khas saya untuk mengolok-olok dia selalu. Tetapi, John terbang dari London ke LA bukannya London ke DC untuk makan malam dengan saya dan mengajak untuk menyaksikan Love Island di UK. Biarpun hanya beberapa jam tetapi itu sangat berarti. Terima kasih," tulis Chrissy dalam akun Twitternya.

Chrissy juga menambahkan untuk menuju Inggris, dia dan John Legend terbang dengan maskapai favoritnya. Hal tersebut terasa begitu spesial bagi Chrissy.

Cuitan Chrissy Teigen tersebut kemudian mendapat respons dari sang suami. John membalas dengan kata-kata romantis.

"I Love you baby, see you tonight (aku mencintaimu sayang, selamat bertemu nanti malam)," tulis John Legend. Sifat John Legend yang romantis tampaknya membuat para netizen terbawa perasaan. Cuitan yang dibuat Chrissy pun kini sudah disukai oleh lebih dari 400 ribu orang. Baca juga: Batalkan Pernikahan H-5, Salman Khan: Aku Sedang Tak Mood Chrissy Teigen dan John Legend dikenal sebagai pasangan yang saling mendukung, baik di kehidupan nyata ataupun di media sosial. Seperti pada awal tahun 2019, ketika Presiden Donald Trump memanggil Chrissy John sebagai "istri bermulut kotor," Twitter. Pasangan ini bekerja sama dalam menggaungkan tagar #PresidentPussyAssBitch. Namun, tak jarang juga Chrissy menuliskan ejekan lucu untuk John Legend di Twitternya. Seperti saat wanita 33 tahun ini terpilih sebagai juri di ajang The Voice. Chrissy menyebut jika dirinya menjadi lebih kaya dari pria yang menikahinya sejak 2013 lalu.