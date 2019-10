JAKARTA - Claudia Emmanuela Santoso tampil memukau di babak Sing Off The Voice of Germany, pada 27 Oktober 2019. Berkat penampilan apiknya, remaja asal Cirebon itu sukses melenggang ke babak semifinal.

Pada kesempatan itu, Claudia membawakan lagu Run yang dirilis band Snow Patrol pada 26 Juni 2009. Ia tampil memesona dengan atasan hitam dan rok merah dan membiarkan rambut panjangnya terurai.

Keindahan suara dan penghayatan Claudia saat berada di panggung tampaknya mampu menghipnotis para juri. Alice Merton bahkan sampai menahan tangisnya dan memberikan standing ovation di akhir penampilan dara 19 tahun tersebut.

Aksi perempuan berambut panjang itu tampaknya menarik perhatian warganet hingga berhasil menempati peringkat tiga trending YouTube. Sebagian besar pengguna YouTube memuji penampilan Claudia.

Sebagian warganet memuji keindahan suara Claudia dan yakin dia bisa menjadi pemenang The Voice of Germany. “Suaranya seperti malaikat,” puji seorang pengguna YouTube. Lainnnya menuliskan, “Gadis hebat dengan suara luar biasa. Aku selalu menantikan penampilannya dan menunggu hal-hal hebat yang akan dikeluarkannya di atas panggung.” Claudia Emmanuela Santoso sebelumnya juga sempat menghipnotis publik lewat penampilannya membawakan Say Something. Lagu yang dipopulerkan A Great Big World dan Christina Aguilera itu dinyanyikannya di babak Battle Round. Sementara pada babak Blind Audition, dia tampil memukau dengan menyanyikan Never Enough dari Loren Allred. Vokal powerfull Claudia, tak hanya mampu memikat juri, namun juga para penonton.* Baca juga: Diisukan Bangkrut, Fan Bingbing Malah Habiskan Rp79 Juta Sekali Makan