JAKARTA - Sakit kuning yang diderita Khalisa Aghnia Bahira turut berdampak bagi sang ibu Kartika Putri. Kepada awak media, Kartika Putri mengaku sempat kena semprot orang tua karenanya.

“(Orang tua) nyalahin lah,” ujar wanita 28 tahun di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Dalam lanjutannya Kartika Putri mengatakan, dia langsung mendapat tudingan tidak bisa mengurus bayi dari orang tua.

“Enggak dijemur kali, susunya enggak benar kali, makannya enggak benar kali,” bebernya menirukan kata-kata orang tua.

Padahal menurut Kartika Putri, dirinya sudah mengurus anak dengan baik. Segala detil yang menyangkut kesehatan Khalisa benar-benar dia perhatikan.

“I do my best semuanya. Sudah enggak tidur, ikutan kalau Khalisa berjemur. Kan sambil disusuin gitu, pasti ikut berjemur juga,” kata sang presenter membela diri.

Namun di sisi lain, Kartika Putri juga sadar betul bahwa masih ada yang salah dalam caranya merawat Khalisa. Istri Habib Bin Usman pun berjanji akan lebih banyak belajar lagi untuk mengurus anak.

“Banget, aku jadi banyak belajar, banyak nanya,” pungkasnya.