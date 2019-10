JAKARTA - DJ Dinar Candy mengaku tengah sibuk menghapus beberapa foto-foto seksinya dari akun sosial media. Hal tersebut ia lakukan lantaran dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti festifal DJ besar tingkat Internasional.

"Iya ngapus foto seksi. Ini lagi masa-masanya tur. Makanya aku apusin foto foto seksi yang vulgar-vulgar," ungkap Dinar Candy saat ditemui dikawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

"Tapi kalau yang sudah terlanjur tersebar di media sosial yang lain, ya udah. Cuma yang di sosmed aku, sudah aku apus-apusin. Aku kan lagi menghadapi banyak festival besar, dan aku tuh harus mengclearkan nama aku," lanjutnya.

Tak main-main, Dinar Candy mengatakan bahwa dirinya tak hanya akan mengubah image seksi dirinya demi sampai ke ajang festival DJ tingkat internasional.

Namun juga mengubah sikapnya untuk tak lagi membuat sensasi, dan hanya sibuk diberitakan soal karir bermusiknya saja.

"Sebenarnya sensasi itu enggak boleh. Misalkan ada apa di infotainment gitu, itu sebenernya enggak boleh. Harusnya pemberitaan semua tentang musik, kalau mau menuju ke festival di luar. Kalau mau jadi DJ di Indo aja ya, bisa. Tapi kalau mau masuk ke kelas A dan B tuh enggak bisa yang sensasi," ujarnya.

"Harus benar-benar musisi, DJ yang produce gitu. Ini aku makanya sudah mulai produce lagu di Amsterdam dan Italia," tambahnya.

Sebelumnya, DJ berusia 26 tahun ini mengatakan bahwa dirinya seharusnya sudah mulai bisa melakukan tur sejak November 2019 besok.

Akan tetapi, lantaran dirinya terlibat kasus dengan Bebby Fey, hingga ke ranah hukum, ia terpaksa harus menunda jadwal keberangkatannya hingga 2020 mendatang.

Sambil menunggu jadwal turnya tiba, Dinar mengaku ingin berusaha untuk mengubah image dirinya. Selain untuk kepentingan festival, ia juga ingin agar dirinya bisa segera mendapatkan kekasih.

"Untuk yang di luar itu sebenernya sudah dari kemarin mau tur, cuma gara-gara Dinar dilaporin polisi, akhirnya cancel. Aturan November ini Dinar tur di Kamboja, itu festival besar. Itu cancel karena Dinar di laporin polisi. Dinar sudah clearin manager di luar, di Amsterdam, Dinar bilang kalau Dinar sebenarnya enggak apa-apa, everything is okay gitu. Mungkin 2020 nanti start," paparnya.

"Jadi sekarang Dinar coba ubah image. Ya, biar cowok enggak seram juga, biar cari jodoh gampang juga sih. Kalau lebih tetutup kan cowok-cowok deketinnya jadi enggak serem gitu," pungkasnya.