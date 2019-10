JAKARTA - Kabar bahagia datang dari presenter kocak Rina Nose dan sang kekasih, Josscy. Mereka melangsungkan pernikahan di Belanda, pada 22 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan InstaStory Rina Nose. Presenter 35 tahun itu terlihat mengunggah ulang beberapa postingan teman-temannya, termasuk dekorasi indah di venue pesta.

Sebagai sahabat, Aming mengaku, turut bahagia atas pernikahan Rina Nose dan Josscy. “Happy new life buat Rina Nose dan Josscy ya. Sorry for being so late for greeting your wedding. Semoga samawa dan langgeng sama yang sekarang,” ujar Aming saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Aming mengaku, sedikit kaget mendengar kabar pernikahan Rina Nose. Dia beralasan, memang kurang mengikuti perkembangan dunia entertainment. “Mudah-mudahan langgeng. Dan ikut bahagia.”

Lebih jauh Aming mengungkapkan tak menerima undangan dari Rina Nose untuk menghadiri pernikahannya. Namun, dia cukup memahami hal itu mengingat sulitnya mengurus dokumen pernikahan di luar negeri. "Enggak. Tak ada undangan. Husnudzon saja dulu. Saya tahu ribetnya pernikahan lintas negara. Mungkin di Belanda dia menikah secara sipil dulu baru dirayakan kemudian. Jadi enggak apa-apa. Kita doakan saja."*