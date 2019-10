SEOUL - Setelah 7 bulan debut, Tommorow X Together alias TXT akhirnya merilis album studio perdana mereka bertajuk ‘The Dream Chapter: Magic’. Pada 4 Maret 2019, kelima personel TXT memulai debut mereka lewat album extended play (EP) ‘The Dream Chapter: Star’.

Album yang dirilis pada 21 Oktober 2019 itu memiliki delapan lagu, dengan Run Away sebagai track andalan. Video musik lagu berdurasi 5 menit 16 detik itu menampilkan koreografi yang energik.

Selain Run Away, album itu juga memiliki lagu lainnya seperti New Rules, Roller Coaster, Poppin' Star, Can't We Just Leave the Monster Alive, Magic Island, 20cm, dan Angel or Devil. Terkait perilisan album itu, Yeonjung mengaku, TXT mendapat dukungan penuh bos Big Hit Entertainment, Bang Si Hyuk.

"Dia (Bang Si Hyuk) meminta kami untuk melakukan yang terbaik. Kami sangat bersyukur, dia memberi banyak masukan dalam mempersiapkan album ini," kata Yeonjun. Sementara Beomgyu berharap, persiapan mereka selama ini dapat memuaskan para penggemar TXT. "Lewat album ini kami berharap dapat menunjukkan kemampuan menyanyi dan menari yang lebih baik," tuturnya. Para personel TXT berharap, album 'The Dream Chapter: Magic' dapat diterima dan dicintai oleh penikmat musik K-Pop. Ambisi lebih besar pun dipancang Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai untuk album studio perdananya tersebut. TXT berharap, album itu dapat mengantarkan mereka meraih penghargaan sebagai pendatang baru pada akhir tahun 2019. "Tujuan kami akhir tahun ini bisa meraih trofi sebagai rookie terbaik," ujar Huening Kai.*