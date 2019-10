LOS ANGELES – Aktris senior Jennifer Aniston baru saja membuat akun Instagram pribadinya @jenniferaniston pada Rabu, 15 Oktober 2019. Kehadiran bintang film Horrible Bosses ini di Instagram tampaknya sudah begitu dinantikan oleh para penggemar.

Hal ini terbukti dari jumlah pengikut akun Instagram Jennifer Aniston yang sudah mencapai 11 juta sejak 2 hari dibuat. Netizen pun tampaknya menyambut gembira foto-foto yang diunggah oleh aktris 50 tahun ini.

Pertama kali mengunggah konten di Instagram, Jennifer membagikan foto kebersamaannya dengan rekan sesama artis. Dalam foto tersebut, Jennifer terlihat berpose dengan Matt Le Blance, David Schwimmer, Courteney Cox dan Lisa Kudrow.

Melengkapi unggahannya, mantan istri Brad Pitt ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Tak lupa, Jennifer Aniston juga menyapa para pengikutnya di Instagram.

“Dan sekarang kita juga TEMAN-TEMAN Instagram. Hai INSTAGRAM ????,” tulis Aniston dalam keterangan fotonya.

Unggahan perdana Jennifer Aniston pun langsung ramai ditanggapi para netizen, tak terkecuali rekan sesama artis. Mereka pun mengucapkan selamat datang kepada Jennifer Aniston dan tak sabar untuk menanti postingan berikutnya.

“Selamat datang di kegilaan ??????????????????????????,” tulis aktris Salma Hayek.

“Waiting! for! the! second! post! (menunggu! Untuk! Postingan! Kedua!),” tambah aktor Tommy Dorfman.

Sementara itu, aktris berkebangsaan Kanada, Nina Dobrev menyoroti jumlah pengikut Aniston yang cukup fantastis dalam satu hari kehidupannya di Instagram.

“6 million in 1 day? Jesus! That’s gotta be a record ???????? (6 juta dalam satu hari? Ya Tuhan! Ini akan menjadi rekor),” puji Nina.

Ditelusuri dari akun Instagram pribadinya, saat ini Jennifer Aniston telah membagikan 2 konten di media sosial terbarunya itu. Konten terbaru berupa sebuah video pendek berupa cuplikan serial yang dibintangi oleh Jennifer Aniston yakni The Morning Show.

Dalam cuplikan tersebut tampak Aniston yang didampingi oleh seorang pria dan seorang wanita itu membenturkan telepon genggamnya ke permukaan meja.

“Sumpah, aku tidak bermaksud melanggarnya. Terima kasih kawan atas kebaikannya, selamat datang ??,” tulis Jennifer Aniston.