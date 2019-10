JAKARTA - Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) telah mengumumkan daftar nama film-film animasi yang akan diseleksi dalam kategori Best Animated Feature Oscar 2020. Dari 32 judul yang masuk, Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris atau dalam judul lainnya Upin & Ipin: Keris Siamang Tunggal tercatat sebagai salah satunya.

Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris masih harus bersaing dengan lawan tangguh untuk masuk sebagai nominasi Oscar tahun ini. Film hasil kerja sama MNC Pictures dan Les' Copaque ini tentunya harus berhadapan dengan Weathering with You yang merupakan karya terbaru dari Makoto Shinkai. Meski film terbarunya tidak sehebat Your Name, Weathering with You tetap dianggap sebagai kontestan kuat peraih Oscar.

Sementara itu dari China ada film animasi berjudul Ne Zha. Popularitas Ne Zha tanpa disangka meningkat setelah menuai banyak pujian dari para kritikus film.

Persaingan menjadi semakin ketat dengan hadirnya film-film animasi dari studio-studio besar seperti Disney yang mengirim Frozen II dan Pixar dengan Toy Story 4.

DreamWorks Animation hadir dengan How to Train Your Dragon: The Hidden World dan Abominable. Warner Bros. maju dengan The LEGO Movie 2: The Second Part. Sementara Illumination Entertainment akan ikut bersaing dengan film The Secret Life of Pets 2.

Toy Story 4 dan Frozen II menjadi kandidat kuat peraih Oscar tahun ini. Sebagaimana diketahui, kategori Best Animated Feature dalam beberapa tahun terakhir selalu dikuasai oleh Disney dan Pixar. Tak heran jika prediksi tahun ini pun mengarah pada dua studio tersebut. AMPAS selanjutnya akan mengumumkan daftar lengkap nominasi Oscar pada tanggal 13 Januari 2020. Malam puncak Oscar sendiri akan berlangsung pada 9 Februari 2020. Berikut ini daftar lengkap 32 film animasi yang akan diseleksi oleh AMPAS untuk Best Animated Feature Oscar 2020: Abominable The Addams Family The Angry Birds Movie 2 Another Day of Life Away Buñuel in the Labyrinth of the Turtles Children of the Sea Dilili in Paris Frozen II Funan Genndy Tartakovsky's 'Primal' – Tales of Savagery How to Train Your Dragon: The Hidden World I Lost My Body Klaus The Last Fiction The Lego Movie 2: The Second Part Marona's Fantastic Tale Missing Link Ne Zha Okko's Inn Pachamama Promare Rezo The Secret Life of Pets 2 Spies in Disguise The Swallows of Kabul This Magnificent Cake! The Tower Toy Story 4 Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris Weathering with You White Snake