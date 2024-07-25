Upin dan Ipin Season 18 Sukses Menangkan Penghargaan APRA 2024

JAKARTA - Program Upin & Ipin yang disiarkan MNCTV kembali meraih penghargaan. Kali ini, tayangan ramah anak itu berhasil menyabet piala Anugerah Program Ramah Anak (APRA) 2024 dalam kategori Animasi Asing.

Division Head Programming MNCTV, Nata Sembiring, mengaku bangga dengan raihan Upin & Ipin dalam gelaran APRA tahun ini.

Upin Dan Ipin

"Ini bukan yang pertama ya, KPI memang secara rutin menggelar Anugrah Program Ramah Anak dan Upin & Ipin sendiri juga secara rutin memenangkan kategori yang sama setiap tahun," ucap Nata kepada Okezone di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Nata Sembiring menilai penghargaan ini menjadi bukti dari konsistensi program anak MNCTV untuk memberikan edukasi dan hiburan bagi keluarga di Indonesia.