JAKARTA - The 90's Festival edisi ke-5 akan kembali digelar pada 23 dan 24 November 2019 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Akselerasi Entertainment selaku promotor akhirnya mengumumkan line up fase ke-3.

Menurut press rilis yang diterima Okezone, Vertical Horizon masuk dalam daftar artis pengisi acara line up ke-3. Hadirnya band rock alternatif asal Amerika Serikat itu tak lepas dari banyaknya permintaan para pencinta musik 90-an.

"Banyaknya permintaan dari pencinta The 90's Festival, akhirnya pada tahun ini kami mengundang Vertical Horizon sebagai salah satu musisi internasional. Tentunya kehadiran mereka sangat dinantikan oleh para fans di Indonesia," kata Arinda, perwakilan Akselerasi Entertainment.

Vertical Horizon yang beranggotakan Matt Scannell, Ron Lalevella, Donovan White dan Mark Facifiar akan mengajak pengunjung bernostalgia ke era 90-an dengan deretan tembang hits mereka. Sebut saja Everything You Want, You're a God dan Best I Ever Had.

Line up fase ke-3 ini merupakan fase terakhir yang diumumkan oleh Akselerasi Entertainment. Berikut adalah list final line up The 90's Festival tahun ke-5:

Sabtu, 23 November 2019: Hanson, Aqua, KLA Project, God Bless, Naif, Jamrud, Potret, Warna, Tofu Reunion, Element Reunion, Me Voices, Purpose, Wayang, Wong Reunion, S.LA #Savelaguanak, Powerslaves dan Adoria Feat Lingua. Minggu, 24 November 2019: Michael Learns To Rock, Vertical Horizon, Sheila On7, Gigi, Vina Panduwinata, DR.PM Reunion, Tipe-X, Fariz RM, Arwana, IWA K, Sweet Martabak, Cherry Bombshell, 7 kurcaci, MLD Feat Humanian, Bunglot, D.O.T, Jingga dan U'Camp. Arinda menambahkan tiket sudah hampir habis terjual, "Alhamdulillah, tiket tahun ini sudah hampir habis terjual, jangan sampe menyesal kalau kehabisan, rugi banget kalau sampai melewatkan The 90's Festival tahun ini," tutupnya. Untuk tiket The 90's Festival tahun ini dijual dalam bentuk 2-Day Pass atau tiket terusan dua hari. Untuk presale ke-2 dari 2-day pass kategori superfestival dibanderol seharga Rp2,3 juta, sementara kategori festival Rp1 juta. Sedangkan untuk presale ke-2 daily pass dibanderol dengan Rp1,6 juta kategori superfestival dan Rp650 ribu untuk kategori festival. Tiket presale 1 sendiri sudah habis terjual. Untuk para penonton yang ingin menonton secara group, tersedia tiket kategori group package yang dijual seharga Rp2,6 juta untuk pembelian 5 tiket kategori daily pass dan Rp4 juta untuk pemberlian 5 tiket kategori 2-Day Pass.