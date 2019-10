JAKARTA - Marcell Siahaan akan menggelar konser penanda 17 tahun kariernya di industri musik Indonesia bertajuk 'Konser Marcell Tujuh Belas'. Konser ini sangat bermakna bagi Marcell karena mencatat sejarah panjang dirinya merangkak hingga bisa sampai seperti ini.

Konsep konser 'Marcell Tujuh Belas' sendiri akan dibuat seperti sebuah karaoke massal. Suami Rima Melati Adams ini sadar bahwa lagu-lagunya diminati oleh penggemar untuk dinyanyikan bersama.

"Jadi yang menjadi tantangan adalah gimana caranya saya mempersiapkan ego saya supaya saya ketika konser bukan show off, saya bukan mau menunjukkan siapa saya lagi, tapi benar-benar jadi pemandu karaoke dan kita nyanyi bareng-bareng," kata Marcell saat ditemui di sela-sela gladi resik konsernya di Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Marcell Siahaan rencananya akan membawakan sekira 25 lagu dalam konsernya nanti. Ia juga akan berkolaborasi dengan istrinya, Raisa Andriana, dan grup RAN.

Bersama Rima Melati Adams, Marcell Siahaan akan membawakan dua buah lagu spesial. Salah satunya adalah lagu baru yang sudah diciptakan sejak lama. Namun sayangnya Marcell enggan membocorkan apa lagu baru yang dipersiapkan dengan sang istri.

"Kita akan menyanyikan dua lagu nanti, The Very Thought of You itu sudah ada di album 'This is Smart Jazz' dan ada single baru yang akan kita bawakan nanti. Nah (lagu baru) itu saya enggak mau cerita," candanya.

Konser 'Marcell Tujuh Belas akan digelar pada tanggal 18 Oktober 2019 di Balai Sarbini Jakarta. Konser ini akan menjadi bukti transformasi Marcell sebagai seorang penyanyi besar di Tanah Air.