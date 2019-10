SEOUL – Menjalani status sebagai selebriti nyatanya tak sepenuhnya membuat Sulli bahagia. Depresi dirasakan perempuan 25 tahun itu hingga akhirnya ia memutuskan mengakhiri dengan cara gantung diri di apartemen, Senin (14/10/2019).

Sebagai idol Korea, Sulli mengawali perjalanan kariernya di usia 9 tahun dengan menjadi trainee di SM Entertainment. Menjajaki usia 11 tahun, Perempuan bernama Choi Jinri itu menjajal akting dalam drama Tv SBS, The Balada Seodong. Kemampuannya di dunia seni peran berlanjut di Love Needs Miracle (2006), Punch Lady dan The Girl is Here (2007) serta Babo (2008).

Sukses berakting di usia remaja, tak membuat Sulli berpuas diri, ia terjun ke dunia tarik suara tahun 2009. Bersama Victoria, Amber dan Krystal, mereka memulai debut sebagai girlgroup f(x). Melalui single La Cha Ta, empat perempuan itu sukses membawa pulang trofi Rookie of The Month (September) dari Cyworld Digital Music Awards.

Puncak kesuksesan Sulli bersama f(x) berada di tahun 2011 dengan membawa pulang 6 penghargaan. Sebut saja menjadi Group Musician of The Year Vote dalam ajang 8th Korean Music Awards. Selain itu, dalam acara Mnet 20's Choice Awards di kategori Hot Trendy Musician serta Hot Blue Carpet. Di luar negeri, pelantun Lollipop ini meraih penghargaan Taiwan MTV Awards, Artist of The Month (June).

Kontroversi Sulli Setelah menjadi idol, Sulli terlibat hubungan cinta dengan rapper Choiza di tahun 2014 hingga menuai kecaman. Gerah dengan hal itu, Sulli akhirnya hengkang dari f(x) dan meneruskan karier berakting. Film The Pirates dan Fashion King menjadi debut Sulli setelah keluar dari girlband bentukan SM Entertainment itu. Melanjutkan kariernya, perempuan yang lahir di Yangsan, provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan itu membintangi Real bersama Kim Soo Hyun tahun 2017. Film Real menampilkan keberanian Sulli memperlihatkan payudara hingga beradegan panas dengan Kim Soo Hyun. "Pasti susah baginya untuk mengambil peran besar dan menantang seperti ini, tapi dia sangat-sangat siap dan professional," puji aktor 31 tahun itu. Alami Depresi jadi idol Korea Di balik ketenaran Sulli, ia mengaku alami ketakutan hingga depresi, hal itu berkaitan dengan komentar pedas dari publik dengan status selebriti. Bahkan ia pernah merasa takut untuk mengenakan pakaian yang dianggap tak pantas. "Aku bisa merasakan pandangan orang-orang kepadaku. Dan itu membuatku takut," ujar Sulli seperti dikutip dari Osen pada Oktober tahun lalu. Dia menambahkan, "Hal seperti itu bisa membuatku merasa kesepian di dunia ini, dan aku merasa ditinggalkan. Bahkan orang-orang di sekitarku meninggalkanku, yang membuatku semakin depresi." Mengaku sempat depresi, Sulli berusaha bangkit dengan merilis single bertajuk Goblin serta track lain berjudul On The Moon dan Dorothy pada Juni 2019. Selain itu, ia juga menjadi cameo dalam serial drama Hotel Del Luna. Namun lagi-lagi ia merasa jatuh dengan perasaan depresi bahkan sampai harus berpura-pura menjadi sosok ceria. "Choi Jinri (nama asli Sulli) memiliki kehidupan yang lebih gelap. Tetapi Sulli harus bersikap bahagia," ujar Sulli di acara Reply Night, 4 Oktober lalu seperti dikutip dari Koreaboo. Proyek terakhirnya sebelum Sulli meninggal dunia adalah syuting iklan untuk merek tas mini pada 13 Oktober lalu di Gwanggyo, Suwon. Ia bahkan memposting video dengan tumpukan tas itu di Instagram. (aln)