SEOUL - SM Entertainment merilis pernyataan resmi seputar berpulangnya Choi Jin Ri atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Sulli. Dalam pernyataan singkatnya, agensi tersebut memastikan kabar duka tersebut.

“Ini SM Entertainment. Dengan berat hati kami harus mengungkapkan kabar sedih dan duka ini. Sulli sudah meninggalkan kita semua. Kami tak bisa memercayai situasi ini dan sangat berduka,” ujar agensi tersebut dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (14/10/2019).

Dalam tambahannya, SM Entertainment meminta publik untuk tidak menyebarkan artikel spekulasi dan rumor demi menghormati pihak keluarga. “Kami mengungkapkan belasungkawa mendalam kepada almarhumah yang sedang menempuh jalan terakhirnya.”

Sulli memutuskan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di lantai dua apartemennya di kawasan Seongnam, Seoul Selatan, sekitar pukul 16.30 KST. Polisi memperkirakan, bintang To The Beautiful You tersebut meninggal dunia sejam sebelum ditemukan.

Kepada Yonhap News, manajer sang artis mengaku, terakhir kali berkomunikasi dengan Sulli pada Minggu (13/10/2019), sekitar pukul 18.30 KST. “Kemudian aku tidak mendapat kabar lagi darinya. Jadi, aku mendatangi apartemennya dan mendapati dia sudah meninggal,” ujar manajer tersebut.*

