">The Voice Indonesia 2019 memberikan sebuah persembahan untuk sang coach tercinta, Titi DJ. Setelah tampil menunjukkan kebolehannya dalam babak knock out, Aya pun menyanyikan sebuah lagu yang dia ciptakan khusus untuk Titi DJ.

“Lagu ini baru sempat kepikiran liriknya tadi pagi. Terus pas sore kayaknya seru nih bikin lagu buat mami Titi karena dia orang yang saya kagumi, dia satu-satunya coach yang memutar kursinya untuk saya,” ujar Aya, salah satu peserta The Voice Indonesia.

Penampilan Aya di babak knock out ini pun mampu memukau para coach. Pasalnya, di balik suara rocknya, Aya juga mampu menunjukkan tipe suara bulat saat menyanyikan lagu Menghitung Hari 2.

Dua tipe suara berbeda tersebut membuat Coach Isyana Sarasvati berdecak kagum. Isyana pun merasa jika dalam tubuh Aya terdapat dua orang dengan tipe suara berbeda.

“Di dalam satu manusia, ada dua orang. Satu punya suara rocker, satu bersuara bulat,” ujar Isyana Sarasvati mengagumi penampilan Aya.

Tipe suara yang dimiliki Aya juga membuat Coach Vidi Aldiano terkejut. Sama seperti Isyana, Vidi juga tak menyangka jika pria asal Surabaya itu juga memiliki tipe suara berbeda dari yang biasnya dia tunjukkan.

“Ada beberapa part yang bikin kaget. Beberapa part ada suara yang terdengar bulat," puji Vidi Aldiano.

Sementara itu, Coach Armand Maulana memuji kharisma yang dimiliki oleh Aya saat beraksi di atas panggung. Front man grup musik Gigi itu pun seakan optimis jika Aya dapat sukses di belantika musik Tanah Air.

“Lo punya kharisma di panggung dan enggak semua orang punya itu. Mengenai teknik suara Aya, kalau gue sih, nunggu karya lo di musik Indonesia," ujar Armand Maulana.

Dalam lirik lagu tersebut, Aya yang merupakan peserta The Voice Indonesia berterimakasih kepada Titi DJ karena sudah mewujudkan mimpinya untuk tampil di televisi. Selain itu, Aya juga berharap bisa berkolaborasi dengan putri bungsu Titi DJ, Stephanie Poetri.

Berhadapan dengan Aya, dua peserta lainnya yang tampil dari Tim Titi adalah David dan Nickholas. Sanada dengan Aya, dua pria tersebut juga berusaha menampilkan aksi panggung terbaiknya.

David membawakan lagu berjudul Bukan Rayuan Gombal yang dipopulerkan oleh Judika. Sayangnya, penampilan pria yang berprofesi sebagai Guru Bahasa Inggris itu mendapatkan beberapa kritik dari para coach.

Vidi Aldiano menilai David masih harus berhati-hati dalam bernyanyi. Pelantun Nuansa Bening itu juga memberi masukan agar David bisa menempatkan emosi dengan benar.

Sementara itu, Isyana menyoroti dinamika suara yang masih perlu dilatih dari David. Menurut Isyana, hal tersebut dapat diperbaiki oleh David dengan cara mengontrol keseluruhan lagu yang dia bawakan.

Sementara itu, David sendiri mendapat pujian dari Coach Armand. Menurut Armand Maulana, David memiliki tipe suara seperti Judika yang dapat dibuat full power dan halus.

Setelah penampilan David, kesempatan pun datang pada Nickholas untuk menunjukkan kemampuannya di babak Knock Out. Membawakan lagu berjudul Always Be My Baby, penampilan Nickholas dinilai masih terlihat gugup.

Setelah tiga anak didiknya tampil di babak Knock Out, Titi DJ pun harus memutuskan satu di antara mereka yang maju ke tahap berikutnya. Pilihan sang Diva Indonesia itu pun jatuh kepada menyelamatkan Aya dan menggeser dua anggota timnya yang lain, yaitu Nickholas dan David.