SEOUL - Kurang dari sebulan lagi, girlband ITZY akan datang ke Indonesia untuk pertama kalinya. ITZY berkunjung ke Tanah Air untuk menggelar showcase perdananya yang akan digelar pada 2 November 2019 di JCC Plenary Hall.

Mecimapro selaku promotor yang mendatangkan ITZY telah menyiapkan lima kategori tiket, dengan harga termurah Rp800 ribu. Fans akan bisa melihat Ryujin cs dari dekat dan melihat langsung aksi panggung mereka.

ITZY dipastikan akan membawakan lagu-lagu hits mereka dalam showcase nanti. Salah satu lagu hits ITZY adalah ICY, single dari comeback pertamanya.

Menyambut showcase ITZY di Jakarta, tak ada salahnya untuk MIDZY (sebutan fans ITZY) untuk menghafalkan serta memahami lirik ICY. Berikut Okezone menuliskannya untuk anda.

Hey hey hey yass whoo

Beep beep

Hey hey hey hey hey hey

I see that I’m icy

Go rising up up

I see that I’m icy

chagapge boyeodo eotteokhae

Coolhan nanikka nunchi bol maeum eopseo Oh

Come on

dangdanghage Let it go

Here we go

gilgeorireul nubigo

On a roll

Background musici kkallyeo

Bomb bomb bomb bomb

Icy but I’m on fire

nae ane issneun Dream nan jasin isseo

nal bwa I’m not a liar

neoui teure nal majchul mameun eopseo

Dance

dadeul Blah blah

cham mal manha nan gwaenchanha

gyesok Blah blah

They keep talkin’ I keep walkin’

dadeul Blah blah

cham mal manha nan gwaenchanha

gyesok Blah blah

They keep talkin’ I keep walkin’

Ring ring ring ullyeo All day long

modu nal chajneura bappa

i noraega Your favorite song

geureohge doel geol jal ara

Hey i maseun machi

ttak sareoreumgati

Bling bling bling banjjagineun geol

byeolbichgati Icy

Uhh shout out to nae eomma

Thank you to uri Papa

joheun geosman ssok ppaetalma

jjanjjanjjajjanjjanjjan

dangdanghage Let it go

Here we go

gilgeorireul nubigo

On a roll

Background musici kkallyeo

Bomb bomb bomb bomb

Icy but I’m on fire

nae ane issneun Dream nan jasin isseo

nal bwa I’m not a liar

neoui teure nal majchul mameun eopseo

dadeul Blah blah

cham mal manha nan gwaenchanha

gyesok Blah blah

They keep talkin’ I keep walkin’

dadeul Blah blah

cham mal manha nan gwaenchanha

gyesok Blah blah

They keep talkin’ I keep walkin’

Get it

Hey

Shake it

Hey

Yeah come on girls

deodeo ppalli dallyeo

Don’t care what they say

nae dabeun naega anikka It’s OK

Dance

Up up up up up we go

kkeuteopsi wiro wiro

jeoldae meomchuji anhgo

No one can stop us now

Blah blah

cham mal manha nan gwaenchanha

gyesok Blah blah

They keep talkin’ I keep walkin’

dadeul Blah blah

cham mal manha nan gwaenchanha

gyesok Blah blah

They keep talkin’ I keep walkin’

I see that I’m icy

I see that I’m icy

I see that I’m icy

I see that I’m icy

Hey hey hey yass whoo

Beep beep

Hey hey hey hey hey hey

Aku tahu, aku memang dingin

Bangkitlah

Aku tahu, aku memang dingin

Bagaimanapun kau melihatku dengan dingin

Aku sama sekali tak peduli, karena aku keren oh

Ayolah

Biarkan saja itu dengan penuh keyakinan

Berkeliaran di jalanan

Musik latar tempat aku berada

Bergemuruh

Bomb bomb bomb bomb

Dingin namun aku tetap terbakar

Mimpi yang ada di dalam diriku, aku yakin akan hal itu

Lihatlah aku, aku bukanlah pembohong

Aku tak ingin menyesuaikan hatiku dalam aturanmu (menarilah)

Semuanya bla bla

Begitu banyak bicara, aku tak peduli

Terus saja, bla bla

Mereka terus bicara, aku terus berjalan

Semuanya bla bla

Begitu banyak bicara, aku tak peduli

Terus saja, bla bla

Mereka terus bicara, aku terus berjalan

Ring ring ring, berbunyi sepanjang hari

Semuanya sibuk melihatku

Lagu ini adalah lagu kesukaanmu

Aku tahu betul itu akan terjadi

Hey rasa ini

Itu sama seperti es

Bling bling bling, itu berkelap-kelip

Seperti cahaya bintang, dingin

Berteriak pada ibuku

Berterima kasih pada ayahku

Aku mendapat semua hal baik dari mereka

Ta-da-da-da-da-da

Biarkan saja itu dengan percaya diri

Berkeliaran di jalanan

Musik latar tempat aku berada

Bergemuruh

Bomb bomb bomb bomb

Dingin namun aku tetap terbakar

Mimpi yang ada di dalam diriku, aku yakin akan hal itu

Lihatlah aku, aku bukanlah pembohong

Semuanya bla bla

Begitu banyak bicara, aku tak peduli

Terus saja, bla bla

Mereka terus bicara, aku terus berjalan

Semuanya bla bla

Begitu banyak bicara, aku tak peduli

Terus saja, bla bla

Mereka terus bicara, aku terus berjalan

Dapatkan itu

Hey

Guncang itu

Hey

Yeah ayolah, girls

Berlarilah lebih cepat lagi, jangan pedulikan apa yang mereka bilang

Karena aku tahu jawabannya, itu adalah diriku, tak apa-apa (menarilah)

Up up up up up we go

terus naik tanpa henti

Jangan pernah berhenti

Sekarang tak ada yang bisa menghentikan kita

Bla bla

Begitu banyak bicara, aku tak peduli

Terus saja, bla bla

Mereka terus bicara, aku terus berjalan

Semuanya bla bla

Begitu banyak bicara, aku tak peduli

Terus saja, bla bla

Mereka terus bicara, aku terus berjalan

Aku tahu aku dingin

Aku tahu aku dingin

Aku tahu aku dingin

Aku tahu aku dingin