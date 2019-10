LOS ANGELES - Menjadi selebriti ternama dunia tampak menggiurkan bagi beberapa orang. Berbagai cara dilakukan, untuk terkenal dan mencapai puncak karier.

Saat terkenal, artis harus membalas dukungan yang diberikan para penggemar lewat penampilan terbaik mereka. Sayang, tak semua penggemar merasa terpuaskan dengan penampilan sang idola.

Tak jarang, sang penggemar melakukan hal ekstrem dengan mempertaruhkan nyawa idolanya. Lantas, siapa saja artis Hollywood yang pernah diserang oleh penggemarnya sendiri? Ini nukilannya untuk Anda seperti dikutip dari berbagai sumber.

Robbie Williams

Penyanyi asal Inggris Robbie Williams pernah dinobatkan sebagai “Artis Terbaik di Era ‘90-an”. Namun kebaikannya itu pernah membuatnya diserang fans saat sedang manggung di Jerman.

Seorang penggemar pria Robbie menerobos belakang panggung dan menyelinap naik ke atas panggung saat konser sedang berlangsung. Tiba-tiba, penggemar itu mendorong pelantun Angels tersebut hingga jatuh terjengkang di atas panggung.

Meski tak mengalami luka serius, namun Robbie Williams mengaku kejadian itu membuatnya sangat terkejut.

Miley Cyrus

Miley Cyrus juga tak luput dari serangan fans militan saat menggelar tur konser 'Gypsy Heart' di Australia. Konser itu diakhiri Cyrus dengan mendendangkan lagu When I Look At You. Namun saat membungkukkan badannya sebagai tanda penghormatan, tiba-tiba seorang penggemar wanita nekat naik ke atas panggung.

Penggemar itu bahkan sempat memeluk Miley Cyrus dengan kencang. Insiden yang terjadi tiba-tiba itu sukses membuat istri Liam Hemsworth ini syok dan gemetaran. Dari atas panggung, dia bahkan sempat mengucapkan, “Oh Tuhan.”

Justin Bieber

Penyanyi asal Kanada ini harus berhadapan dengan penggemarnya sendiri saat konser di Dubai, Uni Emirate Arab. Saat menyapa para penonton, dia memberikan encore dengan memainkan piano.

Sangat disayangkan, fan Justin Bieber nekat menerobos naik ke atas panggung demi berjumpa lebih dekat dengan sang idola. Petugas keamanan pun bergegas mengamankan penggemar tersebut.

Sempat terjadi kericuhan di atas panggung saat penggemar itu enggan menuruti permintaan petugas untuk turun dari atas panggung.

Taylor Swift

Rupanya, Taylor Swift juga pernah merasakan pengalaman yang tidak mengenakkan saat menggelar konser di London, Inggris. Saat menyanyikan We Are Never Ever Getting Back Together, seorang pria datang menghampirinya di atas panggung.

Petugas keamanan pun dengan sigap membawa turun pria yang diketahui sebagai penggemar berat Swift tersebut. Kejadian itu hanya bisa membuat Taylor Swift tersenyum di atas panggung.

Adam Levine

Saat Maroon 5 menggelar konser di California, Amerika Serikat, seorang penggemar wanita nekat naik menerobos penjagaan dan naik ke atas panggung.

Wanita tersebut kemudian membombardir Adam Levine dengan ciuman dan pelukan. Bahkan, ia tak mau melepaskan pelukannya. Adam yang mengalami kejadian itu terlihat kebingungan sambil menenangkan wanita yang histeris tersebut.

Akibat aksi histerikal penggemarnya itu, Adam Levine mengalami luka di bagian telinga. Hal itu karena dia terkena cakaran kuku penggemarnya tersebut.*

