JAKARTA – Siti Sa’adah mantan vokalis grup band SHE memutuskan ikut Indonesian Idol 2019. Selain menunjukkan kemampuan bernyanyi, Siti memiliki tujuan lain untuk bertemu dengan anaknya.

Mengawali audisi Indonesian Idol 2019, Siti Sa’adah sudah memukau para juri dengan suara khas seraknya. Belum bernyanyi saja, Anang Hermansyah menyebut peserta 26 tahun ini sebagai suara yang ‘gawat’.

Benar saja, saat Siti Sa’adah menyanyikan lagu You Know I'm No Good dari Amy Winehouse, para juri seperti Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Anang hingga Maia Estianty memperhatikan dengan serius.

Maia Estianty, juri dengan julukan tegas ini bahkan menunjukkan kepuasan melalui senyuman di wajahnya. Tak ketinggalan, pelantun Hampa itu bertepuk tangan usai Siti menyanyikan lagu pilihannya.

Tantangan mantan istri Ahmad Dhani itu berlanjut, ia ingin mendengar Siti menyanyikan lagu bahasa Indonesia bertajuk Di dadaku Ada Kamu milik Vina Panduwinata. "Asyik asyik," puji Ari Lasso dalam acara yang digelar pada Selasa (8/10/2019) di RCTI. Keceriaan audisi Indonesian Idol 2019 tersebut berubah saat Siti Sa'adah menyampaikan alasannya ikut ajang pencarian bakat tersebut. "Anakku hanya menonton Indonesian Idol, jadi dengan mengikuti ini dia bisa kenal denganku," ujar Siti sambil menahan tangis. Siti Sa'adah menjelaskan jika ia telah bercerai dengan sang suami dan tak bisa bertemu dengan anaknya sejak usia 3 bulan. "Saat ini dia 5 tahun dan aku takut enggak mengenali ibunya," sambung Siti. Mendengar kisah pilu itu, Maia Estianty yang pernah memiliki pengalaman sama berusaha memotivasi vokalis SHE di tahun 2014-2016 itu. Maia mengatakan, suatu saat Siti bisa bertemu dengan anaknya. "Enggak apa-apa, nanti balik lagi dengan sendirinya. Logikanya, anak yatim piatu saja nyari ibu bapaknya. Sabar, tunggu waktunya Tuhan," kata Maia. Siti Sa'adah akhirnya lolos babak audisi, bukan hanya karena tujuannya ingin bertemu anak yang membuat juri memberikan golden ticket, tapi kemampuan suara Siti memukau mereka. "Kamu maksimal," puji Maia. Anang Hermansyah menambahkan, "Kamu cerdas untuk menyampaikan kemampuan dan mewujudkan keinginan."