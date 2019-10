JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pesinetron, Nabila Syakieb. Kakak dari Ali Syakieb ini diketahui baru saja melahirkan seorang anak laki-laki, yang diberi nama Rasheed Ravindra Radinal.

Kabar tersebut diketahui pertama kali melalui unggahannya di akun Instagram. Sayangnya, tak diketahui secara pasti, kapankah si kecil Rasheed dilahirkan ke dunia.

"We’re in this world together, we’ll walk this road together and you’ll grow up to be the man you can be. Welcoming our newest addition to this family, our son Rasheed Ravindra Radinal," tulis Nabila Syakieb pada unggahan foto sang putra.

Dalam unggahannya, Rasheed diketahui tengah berada dalam sebuah keranjang rotan kayu yang dilapisi selimut berwarna abu-abu. Wajah tampannya pun nampak tengah tertidur pulas dan diselimuti oleh bedong berwarna krem.

Ungkapan selamat dan rasa bahagia bahkan ditujukan untuk Nabila Syakieb dari para penggemarnya. Mereka bahkan mendoakan agar kelak Rasheed bisa menjadi anak sholeh.

"Selamat sayangku @nsyakieb85 semiga kelak menjadi anak yang sholeh... Aamiin," tulis yun_mou. "Congrats kakak semoga jafi anak yang sholeh ya kak @nsyakieb85 @djiugo," tukis iisnaila. Kelahiran anak kedua Nabila Syakieb nampaknya tak berbeda jauh dengan kelahiran anak kedua dari Yasmin Wildblood. Sebelum keduanya melahirkan anak mereka, acara baby shower pun diketahui sempat digelar pada akhir Agustus kemarin. Bedanya, jika Nabila melahirkan seorang anak laki-laki, Yasmin Wildblood justru melahirkan anak perempuan. Melalui proses kelahiran normal, istri dari Sahid Abishalom ini melahirkan putri keduanya yang diberi nama Sophia Ayana Dwi Sulistyowati Soerjosoemarno.