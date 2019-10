LOS ANGELES - Mantan aktris Disney, Maitland Ward memutuskan terjun menjadi bintang film porno. Aktris 42 tahun yang dikenal lewat perannya sebagai Rachel McGuire dalam sitkom Boy Meets World itu menilai, ada hal yang membuatnya jatuh cinta pada industri pornografi.

“Awalnya, aku tak tahu apa-apa tentang film dewasa. Sampai aku disodori skenario film Drive. Saat membacanya, aku bilang, ‘Ini sangat bagus. Ada banyak tema di dalamnya dan aku memerankan karakter berbeda dari sebelumnya,’” ujarnya seperti dikutip dari In Touch Weekly pada Sabtu (5/10/2019).

Maitland Ward kemudian ‘mempromosikan’ film panas perdananya itu lewat Instagram. Hasilnya, para pengikut Maitland di Instagram cukup terkejut dengan keputusannya bertransformasi menjadi bintang film dewasa.

Seorang penggemar berkata, “Kau jadi bintang film porno sekarang?” Sementara lainnya mengungkapkan bahwa si bintang serial Boy Meets World itu kini berubah menjadi artis pemeran Boy Meets World.

Baca juga: Brittni De La Mora Tinggalkan Industri Pornografi Demi Jadi Penginjil

Film panas Driver disutradarai oleh bintang film porno kawakan, Kayden Kross. Dalam film itu, Maitland akan menjadi perempuan ‘lugu’ yang kemudian melepas cangkangnya dan tampil lebih berani.

Maitland tak menampik, pilihan kariernya tersebut mendatangkan cibiran dari para haters. Namun dia mengaku, enggan mengambil pusing dengan komentar negatif publik. “Ini perjalanan panjang bagiku. Aku ingin menjadi apa yang kuinginkan, karena inilah aku. Selama ini, aku selalu ingin mengeksplorasi dan melakukan sesuatu yang baru,” tuturnya.

Namun publik dunia maya menilai, keinginan Maitland untuk menjadi bintang porno sudah ada sejak lama. Hal ini karena dia selalu memenuhi akun Instagram pribadinya dengan deretan foto-foto vulgar.

Berikut Okezone merangkum deretan foto panas mantan bintang Disney tersebut dari akun Instagram pribadinya, @maitlandward.

Merah di Musim Semi

Dalam foto yang diunggahnya pada 22 Maret 2019 ini, Maitland Ward tampak mengenakan swimsuit lengan panjang berwarna merah. Dari balik pakaian renangnya itulah, mengintip tato yang dia patri tepat di sisi kanan bagian bawah perutnya.

“Spring has Sprung!” tulis Maitland Ward sebagai keterangan foto yang telah disukai lebih dari 50.000 kali tersebut.

Black is the New Sexy

Dalam foto yang diposting Maitland pada 8 Maret 2019 ini, dia mengenakan pakaian renang latexberwarna hitam. “Aku menggigit seperti laba-laba, tapi aku yakin kalian akan menyukainya,” ujarnya sebagai penjelasan foto itu.

Pose Topless Tetap Memesona





Pose seksi Maitland selanjutnya dia unggah pada 28 Februari 2019. Dalam foto itu, dia berpose topless membelakangi kamera. Ada dua tato menghiasi punggung mulusnya.

Satu foto kupu-kupu di punggung kanan dan gambar matahari di bagian tulang ekornya. “Langit biru tersenyum padaku,” tulisnya dalam foto itu.

Butuh Jasa Cuci Mobil Seksi?

Pada 14 Juli 2018, Maitland mengunggah sebuah foto yang membuat banyak penggemarnya berdecak kagum. Dalam foto tersebut, dia terlihat duduk di atas sebuah mobil sambil mengenakan bikini two piece bergaris vertikal berwarna biru, merah, dan putih.

Dengan kacamata hitam menghiasi wajahnya, Maitland tak hanya membersihkan mobil itu. Dia juga memenuhi sekujur tubuhnya dengan busa tersebut. “Butuh bantuan untuk mencuci mobil? Cek Insta Story untuk melihat keahlianku mencuci mobil,” ujarnya dalam unggahan itu.

Sambil Promosi Film Baru

Maitland kembali menggoda pengikutnya dengan pose seksi pada 25 September silam. Dalam foto itu, dia mengenakan bikini two piece bergaris horizontal berwarna biru muda, oranye, dan merah.

Sambil tersenyum ke arah kamera, dia terlihat menarik pita celana bikini yang dikenakannya. “Sesuatu ‘yang besar’ akan dirilis pada hari Jumat,” ujarnya yang mempromosikan film porno terbarunya, Drive.*

Baca juga: Wika Salim Jawab Isu Rebutan Ivan Gunawan dengan Ayu Ting Ting