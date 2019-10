[INTRO] : Drum

C

Hanya dengan sepatah kata..

C

Kau buatku larut dalam cinta..

F

Buat hati menutup mata..

Am

Hingga tak melihat kau buaya..

C

Buatku mudah percaya..

C

Walau ternyata berbahaya..

F

Tersadar aku kini..

Am

Tak mau ku dibodohi begini...

Dm Em

Jelas sudah diriku kau dekati..

D#

Namun bukan cinta

G C

yang ingin kau miliki.. ow ow..

[REFF]

A# G#

Bila kau hanya main main saja..

G C

Sudah, kau buang waktu percuma..

A# G#

Hati ini bukan untuk coba coba..

G Fm

Jadi, enyahlah, kau pergilah saja

Cm Fm C

owow.. ooooo ow.. ooow..

C

Aku tak seperti

C

mainan cintamu yang lain..

F

yang mau saja kau bohongi..

F

dengan kata indah dan manis janji..

C

Ini yang aku percaya..

C

Ternyata engkau berbahaya..

F

Tersadar aku kini

F

tak mau ku dibodohi begini..

Dm Em

Jelas sudah oh, diriku kau dekati..

D#

Namun bukan cinta

G C

yang ingin kau miliki.. ow ow..

[REFF]

A# G#

Bila kau hanya main main saja..

G C

Sudah, kau buang waktu percuma..

A# G#

Hati ini bukan untuk coba coba..

G

Jadi, enyahlah, kau..

G#

Jangan ganggu aku lagi..

G#

janganlah kau datang lagi..

Fm

janganlah kau datang lagi..

Fm

Jangan ganggu aku lagi..

G#

Jangan ganggu aku lagi..

G#

janganlah datang datang lagi..

Fm

janganlah kau datang lagi..

G Fm

Jangan ganggu aku.. lagi..

[RAPP] : (Rayi Putra)

Fm

Hey never yawn, Get to carry on..

G#

If you think i'am bad like decepticon..

Cm

But I can transform and been like every mom..

D#

Teach you right everyday

cause girl youre my only one

And when i'am wrong...

Fm

Yeah, you can be my only one..

G#

Used to make tattoo girl like donkey kong..

Cm

Promise till i'm down,

you can see till break a dawn..

Dm

You're the one that i've been loved to

G

Cause let me love you.. ow wowwow yei..

[REFF]

C A# G#

Bila kau hanya main main saja..

G C

Sudah, kau buang waktu percuma..

A# G#

Hati ini bukan untuk coba coba..

G

Jadi, enyahlah saja..

C A# G#

Bila kau hanya.. main main saja..

G C

kau buang waktu percuma..

A# G#

Hati ini bukan untuk coba coba..

G Cm

Jadi, enyah, kau pergilah saja..

Cm

Jangan ganggu aku lagi..

A#

janganlah kau datang lagi..

G#

janganlah kau datang lagi..

G

Jangan ganggu aku lagi..

Cm

Jangan ganggu aku lagi..

A#

Janganlah datang datang lagi..

G#

janganlah kau datang lagi..

G

Jangan ganggu aku lagi.. Jangan..

(ABD)