JAKARTA – Merintis karier di Hollywood sebagai penyanyi, Agnez Mo tampaknya tak lupa akan Tanah Air. Dia pun menunjukkan rasa nasionalisnya dengan mengenakan pakaian batik khas Indonesia.

Dalam video klip single bertajuk Coke Bottle, Agnez tampak memakai baju tradisional dengan kemben batik perpaduan beberapa motif. Sementara itu, untuk pakaian bagian bawahnya, pemilik nama lengkap Agnez Monica itu mengenakan kain batik berwarna hitam dan emas.

Melengkapi penampilannya, wanita 33 tahun itu mengenakan mahkota dengan ukuran cukup besar di kepalanya. Dia pun tampak nyaman ketika harus mengenakan pakaian khas Tanah Air tersebut.

Lagu Coke Bottle tersebut digarap Agnez di Hollywood dan rilis pada 2013 lalu. Agnez pun menggandeng seorang penyanyi asal Amerika Serikat yakni Timbaland untuk berkolaborasi bersamanya.

Tak hanya Coke Bottle, di lagu lainnya yakni Long As I Get Paid , Agnez juga kembali tampil nasionalis dengan balutan busana Batik. Berbeda dari video klip sebelumnya, di sepanjang lagu Long As I Get Paid Agnez mengenakan busana batik tersebut.

Bak ratu, penyanyi yang mengawali kariernya sejak dini itu tampak mengenakan kemben dengan motif batik. Dia pun memakai jubah batik panjang yang membentang hingga melebihi tingginya.

Agnez juga terlihat berlenggak-lenggok sembari melebarkan jubah tersebut. Dia tampak bangga ketika mengenakan warisan budaya Indonesia di lagunya yang berbahasa Inggri tersebut.

Pelantun lagu Overdose ini pun tampaknya tak mau membiarkan kepalanya polos tanpa aksesoris. Agnez mengenakan hiasan kepala tradisional dan berukuran cukup besar.

Mengusung budaya Indonesia dalam pakaiannya di lagu Long As I Get Paid, Agnez pun mendapatkan pujian dari para netizen Tanah Air.

Mereka menilai dengan begitu Agnez tak melupakan jati dirinya sebagai anak bangsa.

“Terimakasih telah mengenalkan batik ke mancanegara kak💋,” ujar salah seorang warganet.

“Udah Go Internasionalpun Tidak Melupakan Jati Diri Bangsanya Sebagai Bangsa Indonesia!!!! Salut!” sahut yang lain sebagai pujian untuk Agnez Mo.