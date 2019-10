JAKARTA - Persiteruannya dengan DJ Bebby Fey, nampaknya membuat Youtuber Atta Halilintar malas menanggapi. Setelah menerima penghargaan dari salah satu stasiun televisi, Atta justru memilih pamit dari dunia pertelevisian.

Hal tersebut diungkapkan oleh sulung dari keluarga Gen Halilintar ini melalui akun Youtube Channel pribadinya. Atta Halilintar mengatakan, sementara waktu ia memilih untuk berhenti sebagai host sebuah acara, termasuk enggan untuk tampil di televisi.

"Aku mau mengucapkan aku pamit dulu dari tv, dari acara Wow Banget. Memang kita bukannya pamit untuk selamanya, tapi memang semoga nanti kita akan bikin sesuatu yang lebih bagus," ungkap Atta Halilintar dalam akun Youtube Channelnya.

"Tapi untuk sementara aku pamit, dan mohon maaf kalau adalah salah silap aku di tv Indonesia, pertelevisian Indonesia," lanjutnya.

Mengenai alasan Atta rehat dari dunia pertelevisian, pria 24 tahun ini mengaku bahwa dirinya sedang fokus terhadap dua hal, yakni musik dan film. Akan tetapi, ia mengaku akan tetap terus berusaha untuk mengunggah video setiap hari di akun Youtube Channelnya.

"Karena aku lagi fokus di Atta Music yang lagi banyak Alhamdulillah panggung di mana-mana, dan aku juga lagi fokus mau create film sendiri, aku mau buat mahakarya yang berbeda," bebernya.

"Masih upload Youtube juga setiap hari, tenang saja teman-teman di Youtube. Buat yang di TV jangan kecewa, kalian bisa lihat aku di Youtube. Pokoknya apapun itu yang terjadi sekarang aku cuma bisa bilang terima kasih banyak," sambungnya.

Di akhir video, Atta nampak memberikan petuah mengenai persoalan yang saat ini tengah ia hadapi yakni mendapati beberapa orang yang tak suka padanya serta ingin menjatuhkan dirinya.

Ia mengatakan janganlah membalas perlakuan buruk seseorang dengan sesuatu yang buruk juga. Justru Atta mengaku akan berusaha menampilkan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, hingga menghasilkan lapangan pekerjaan bagi orang banyak.

"Dan aku yakin, kalau ada seseorang yang enggak suka sama kita, itu berarti kita mau naik level guys. Apalagi kita kan tidak berusaha menjahati orang lain, berlaku buruk ke orang lain, tapi tetap bikin sesuatu yang baik buat orang, kita tetap berusaha yang terbaik juga dikerjaan kita, kita berusaha untuk bermanfaat buat banyak orang, kita berusaha juga untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," paparnya.

"I'm Atta Halilintar, menuju 20 juta subscribers, thank you untuk 19 juta subscribersnya, i love you guys, peace out," tutup Atta.