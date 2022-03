JAKARTA- Gaya foto kekinian ala Bebby Fey menjadi hal yang menarik perhatian warganet. Pasalnya, perempuan yang berprofesi sebagai disk jockey (DJ) itu tak segan memamerkan busana menarik dan lekuk tubuh seksinya di Instagram.

Sosoknya mulai menjadi sorotan usai mengaku berkencan dengan Atta Halilintar. Namun, kala itu, suami Aurel hermansyah itu memilih untuk tak menggubris pernyataan kontroversial dari wanita kelahiran Probolinggo tersebut.

DJ bernama asli Cahya Firda Savitri itu memulai karirnya sebagai vokalis band Dejavu. Sementara, untuk mengenal sosoknya lebih dekat, berikut tiga gaya foto kekinian Bebby Fey, seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya.

1. Seksi dengan Kacamata Hitam

Gaya foto kekinian ala Bebby Fey (Foto: Instagram/ @bebby_fey)

Bebby Fey memiliki cara sendiri untuk berani tampil seksi sekaligus fierce, dengan memakai kacamata hitam berbingkai putih. Hal itu diperlihatkannya dalam salah satu unggahan Instagram pada 4 Juli 2021 silam.

Nuansa seksi semakin terlihat dalam gaun hitam dengan aksen atasan yang membelah dada. Penampilan itu dipadukan dengan outer hitam berkelip, lipstik merah mencolok dan flat cap berwarna hitam.

“Selamat malam, jodohku. Tau arah pulang? Nampaknya sekarang kau masih tersesat di hati orang tapi aku harap jangan lama-lama ya,” tulisnya sebagai caption.

2. Pose di Atas Motor Gede

Gaya foto kekinian ala Bebby Fey (Foto: Instagram/ @bebby_fey)

Tak hanya memiliki gaya foto yang seksi, Beiby Fey tampaknya merupakan penggemar motor gede. Hal itu terlihat dalam salah satu unggahannya pada 22 Juni 2021 silam. Dia mengenakan kaus putih dan jeans hitam ketat.

Tak lupa dengan boots hitam dan helm yang senada, Beiby memilih pose berdiri di atas motornya. “Kamu yakin mau PDKT sama aku? Beban aku berat loh, depan belakang semuanya berat termasuk beban hidup lama menjomblo beb,” imbuhnya.

3. Elegan dalam Balutan Gaun Pink

Berbeda dari penampilan berani sebelumnya, kali ini Beiby Fey memilih gaun pink beraksen rendah yang menampilkan belahan dada. Dengan sentuhan makeup flawless dan rambut hitam terurai pun semakin memberikan nuansa elegan.

“The way to get started is to quit talking and begin doing. Happy weekend (Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Selamat berakhir pekan)” kata Beiby melengkapi keterangan fotonya.