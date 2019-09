JAKARTA - Status istri dan ibu tiga anak nyatanya tak membuat model Indah Kalalo abai akan penampilannya. Bahkan di usia yang hampir menyentuh kepala empat, dia masih menawan dengan tubuh seksi terawat.

Lewat Instagram, tak jarang dia menampilkan kemolekan tubuhnya dalam balutan busana seksi. Bikini dan pakaian renang one-piece kerap kali menjadi pilihan istri Justin Werner ini.

Untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal saat mengenakan bikini, Indah Kalalo mengonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. “Sejak menjadi model, aku memang rajin berolahraga. Seminggu bisa lima kali,” kata Indah Kalalo dalam wawancaranya dengan awak media pada 2017.

Dia menambahkan, menjalani beberapa jenis olahraga, mulai dari gym hingga yoga. Variasi dilakukannya agar tidak merasa bosan. “Olahraga dan menjaga makanan akan mencegah aku sakit-sakitan di hari tua,” ujarnya.

Baca juga: Ogah Tambah Anak, Indah Kalalo: Biaya Sekolah Mahal

Konsisten melakukan dua hal itu, penampilan Indah Kalalo masih terasa seperti ‘gadis’. Bahkan, dia tak sungkan memamerkan kemolekan tubuhnya itu hanya dalam balutan bikini dan swimsuit seperti berikut ini.

Menikmati Keindahan Ibiza

Pada 24 September 2019, Indah Kalalo menarik perhatian warganet setelah mengunggah foto liburannya di Ibiza, Spanyol. Dalam balutan swimsuit one-piece bermotif, dia tampak menebar senyum di pinggir kolam renang.

Dengan rambut tergerai dan kacamata menghiasi wajahnya, Indah Kalalo memamerkan belahan dada di balik swimsuit yang dikenakannya. Hal menarik lain dari foto itu adalah kulit coklat dan kaki jenjang Indah yang sangat memesona.

“Aku tak percaya bisa kembali ke pulau ini. Setelah tahun 2005, aku menghabiskan tiga musim panas menjadi penari di sini,” ungkap Indah mengenang masa lalunya di Ibiza.

Tidak hanya satu, Indah juga mengunggah foto lain yang memperlihatkan keromantisannya dengan sang suami di pulau tersebut. Salah satunya saat dia duduk manja di pangkuan Justin Werner.

Bikini Sunday

Dalam foto lain, Indah Kalalo tampil seksi dalam balutan bikini two piece yang dipadukannya dengan outer bermotif senada. Dengan senyum lebar, dia menegaskan, tidak peduli dengan kritik warganet akan pose-pose seksinya.

“Bikini di hari Minggu. Ada yang mau protes? Kalau iya, silakan diunfollow,” tulisnya dalam foto yang diunggah pada Juli 2019 itu.

Dia menambahkan, "Simpan komentar kebencian kalian di tempat lain. Aku tinggal di Bali dan kami mengenakan pakaian renang saat berenang atau saat berada di pantai.”

Telentang Manja di Tepi Pantai

Sebagai model, Indah Kalalo tak kehabisan akal dalam setiap posenya. Kali ini, bintang Belahan Jiwa itu berpose telentang di Pantai Nusa Ceningan, Bali. Dia membiarkan rambutnya tergerai dan menghalangi sinar matahari dengan kacamata hitam.

Indah Kalalo membalut tubuhnya dalam pakaian renang bermotif polkadot. “Sunkissed,” ujarnya dalam caption foto yang diunggah pada Juli silam.

Menariknya, menurut Indah, foto ciamik itu diambil menggunakan kamera ponsel. “Terima kasih untuk uncle @wawanwawann untuk fotonya. Hits pakai iP**ne saja.”

Seksi dalam Konsep Wet Look

Pose Indah Kalalo lainnya yang tak kalah menarik perhatian warganet adalah saat dia berpose di balik batu karang. Dengan konsep wet look dan riasan wajah natural, ibu tiga anak itu terlihat mengenakan pakaian renang dan outer berwarna peach.

Bersama foto yang diambil di Nusa Ceningan, Bali itu Indah Kalalo menuliskan, “Ketika kau bersyukur, semua hal akan mengikuti. Hidup itu indah.”

Foto yang telah disukai lebih dari 7.600 warganet itu kemudian dikomentari seorang warganet. Dia bahkan menyebut Indah mirip dengan salah satu aktris ternama Korea. “Mirip Jun Ji Hyun saat main di drama Korea The Legend of The Blue Sea,” ujar netter tersebut.

Penjaga Pantai Seksi

Pantai sepertinya menjadi spot favorit bagi Indah Kalalo. Kali ini, dia mengabadikan perjalanannya ke Byron Bay, New South Wales, Australia dengan berpose layaknya penjaga pantai seksi di film Baywatch.

Dalam balutan pakaian renang one piece berwarna hijau, Indah mengungkapkan ingin lebih mencoklatkan warna kulitnya. Menariknya lagi, foto yang diunggah pada Desember 2018 tersebut diambil oleh Byron, anak kedua Indah Kalalo dan Justin Werner yang masih berusia 4 tahun.*

Baca juga: Deretan Foto Seksi Poonam Pandey, Aktris Bollywood nan Kontroversial