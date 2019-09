TANGERANG - Super K-Pop Festival Indonesia 2019 hari pertama, Sabtu (28/9/2019) di ICE BSD, Tangerang Selatan selesai digelar. Menutup konser ini hadir Sub Unit Super Junior, D&E.

Selama 3 jam acara digelar sejak 19.30 WIB, penonton dimanjakan dengan tampilnya bintang K-Pop. Selain D&E, Kyuhyun, Tiffany Young, Red Velvet, Ha Sung Woon, Apink, dan NU'EST.

Beragam kejutan tak luput dari pengisi acara, mulai dari bocoran comeback hingga 'kode' konser di Indonesia. Lantas seperti apa rangkuman Super K-Pop Festival Indonesia 2019? Berikut ulasannya.

1. NU'EST

Boyband asuhan Pledis Entertainment ini membuka Super K-Pop Festival Indonesia 2019 dengan lagu Bet Bet. Aksi enerjik diperlihatnya Minhyun cs di tiga lagu lainnya.

Menyapa penggemar mereka, L.O.V.E, NU'EST mengaku bahagia bisa tampil di Indonesia. Meskipun baru 3 Agustus lalu mereka menggelar konser tunggal, Segno di Tanah Air.

2. Apink

Mengobati rindu penggemarnya, Apink ambil bagian dalam Super K-Pop Festival Indonesia 2019. Mafhum konser pelantun NoNoNo itu sempat batal digelar pada September tahun lalu.

Meski begitu, Naeun cs membayar dengan penampilan memesona. Tidak sedikit penonton memanggil nama member dan berkata "Aku cinta padamu".

Menutup aksi panggung Apink, Bomi cs menyanyikan lagu All Night dan mengucapkan salam perpisahan pada penonton.

3. Ha Sung Woon

Tampil solo, Ha Sung Woon tidak kehilangan pesonanya. Enam lagu dibawakan mantan member Wanna One ini dengan spesial.

"Indonesia luar biasa. Memang Jakarta luar biasa," puji Ha Sung Woon.

Melanjutkan penampilannya, Sung Woon menampilkan lagu Bluemaze dan Blue. Menutup penampilan, Tell Me I Love You dan Don't Forget dibawakannya.

4. Tiffany Young

Bintang tamu yang tak kalah mendapat sambutan heboh adalah Tiffany Young. Member SNSD ini tampil seksi dalam balutan dress mini berwarna gold dan hitam.

Jelang penutup, pelantun Lips On Lips mengatakan, "Terus perhatikan aku, mungkin saja kita bisa bertemu di Magnetic Moon (tur)."

5. Red Velvet

Selain Tiffany Young, girlband Red Velvet pun tak kalah meriah sambutannya. Beragam lagu baru dibawakan Joy cs ini.

Umpah Umpah, Zim Zala Bim! menjadi setlist girlband asuhan SM Entertainment. "Apa kalian kangen kami?" goda Seulgi kepada penonton.

Mendengar pertanyaan itu, penonton berteriak kompak, "Ya!"

6. Kyuhyun

Inilah oppa yang ditunggu penggemar Indonesia. Lantaran pada Super Show 7S pada Juni lalu, Kyuhyun absen.

Tampil solo pada Super K-Pop Festival Indonesia 2019 tak membuat penggemar kecewa. Kyuhyun tampil romantis dengan deretan lagu balladnya.

A Million Pieces, Aewol-Ri, Time With You hingga At Gwanghwamun menjadi pilihan pria yang memakai setelan jas malam ini.

Hal spesial yang juga ditampilkan adalah penampilan rambut Kyuhyun berwarna pink. "Gimana penampilan saya? Kami (Super Junior) siap menampilkan album baru makanya saya ganti rambut," jelas Kyuhyun.

Seperti diketahui Super Junior siap merilis album terbaru mereka pada Oktober mendatang.

7. D&E

Sub Unit Super Junior D&E atau Donghae dan Eunhyuk tampil gahar. Deretan lagu up beat mewarnai penampilan penyanyi asuhan SM Entertainment ini.

Growing Pains, Sunrise, Bout You dan Oppa Oppa dibawakan D&E dalam gelaran SKF kali ini.

Jika Kyuhyun membocorkan penampilan comeback dengan rambut baru, maka tidak pada Eunhyuk. Pria 33 tahun ini memilih menutupi rambut dengan topi beserta kain hitam di dalamnya. Sehingga tak terlihat satu helai pun.

"Kyuhyun berganti rambut pink. Kalau saya akan pakai topi terus atau konsepnya rambut palsu, enggak apa-apa kan ya?" goda Eunhyuk yang dijawab penonton, "Tidak apa-apa!"