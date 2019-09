JAKARTA - Vokalis grup band The Groove, Rieka Roslan, berencana untuk membuat sebuah album kompilasi yang berisi lagu-lagu yang ia ciptakan sejak tahun 90-an. Beberapa musisi pun dikabarkan sudah mulai dihubungi oleh Rieka, untuk membantunya mewujudkan keinginannya tersebut.

Berawal dari perasaan sedihnya, lantaran pencipta lagu jarang sekali di mention media, wanita yang juga tergabung dalam grup vokal 5 Wanita ini bertekad untuk membuat album The Best of Rieka Roslan. Bahkan, beberapa lagu hits miliknya, sudah dipersiapkan untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

"Lagu Dahulu bakal di remake juga, Khayalan juga, Cobalah Untuk Setia juga, Izinkan Aku Menyayangimu juga, Bawalah Daku juga. Semua yang saya ciptain. Karena agenda saya pengin mengangkat tentang song writer," ungkap Rieka Roslan, saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 27 September 2019.

"Saya sedih banyak sekali song writer yang tidak di mention, misalnya begini kayak suatu musik 'Gue suka banget sama lagu ini, Oh Kasih, tapi masyarakat atau musisi sendiri kadang enggak tahu lagu itu siapa yang ciptain," sambungnya.

Wanita 49 tahun ini mengungkap projek penggarapan album The Best of Rieka Roslan, telah dimulai sejak Januari 2019 kemarin. Dimulai dari berduet dengan Yuni Shara, Yana Yulio, dan kini bersama Timi eks T2. Kedepannya, Rieka mengaku akan mengajak Iwan Fals untuk berduet lagu ciptaannya berjudul Izinkan aku Menyayangimu versi jazz.

"Sebetulnya kemarin saya mulai start lagu Yuni Shara yang 'I Love You', kemudian 'Asmara' dengan kang Yana Yulio, dan mungkin ini yang paling tertata rapi dengan Tiwi 'Oh Kasih', karena mungkin waktu kita yang lebih terluang banyak ya. Dan besok mungkin saya ngobrol dengan manajemen, entah mungkin yang dikeluarkan ini lebih cepat, saya akan mengeluarkan lagu yang lebih selow, entah 'Cobalah Untuk Setia' atau 'Izinkan Aku Menyayangimu'," paparnya.

"Penginnya sih yang 'Izinkan Aku Menyayangimu' bisa sama bang Iwan ya. Bang Iwan nyanyi jazzy, kayak Roads bagus ya. Coba kita rayu dulu ya. Pengin duet sama bang Iwan tapi lebih jazz boleh enggak bang Iwan?," harapnya.

Ke depannya, tak hanya Iwan Fals yang akan digandeng pentolan The Groove tersebut untuk mengisi album The Best of Rieka Roslan. Rencananya Prilly Latuconsina dan Glenn Fredly juga akan didapuk untuk berduet dalam album tersebut.

"Sebenernya saya pernah berbincang sama Prilly, saya akan berduet sama Prilly karena emang Prilly murid saya. Jadi saya lebih suka berduet sama orang yang punya hubungan emosional dan sudah tahu, sehingga proses kerja seperti dengan aku dan Tiwi sekarang. Atau sempat juga terlintas saya ingin duet sama Glenn, karena saya dan Glenn berjuang dari tahun 90," tukasnya.