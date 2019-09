JAKARTA - Rieka Roslan mengakui kegelisahannya sebagai seorang pencipta lagu di Indonesia. Wanita 49 tahun ini mengungkapkan, bahwa dirinya kerap kali merasa tak dianggap, meski lagu ciptaannya mendapatkan penghargaan dari ajang musik tanah air.

Bukan hanya dirinya, kegelisahan juga dirasakan beberapa komposer lain, sebut saja Dewiq hingga Melly Goeslaw. Apalagi saat melihat fenomena bahwa media pun jarang menyebut sang pencipta lagu.

"The Best of Rieka Roslan adalah kesedihan saya, karena sering kali lagu saya dapat award, tapi saya enggak diundang. Pialanya dikasih ke penyanyinya, padahal lagu terbaik. Dan itu tidak terjadi pada saya saja. Pada Dewiq, pada Melly juga," ujar Rieka Roslan saat ditemui di perilisan single Oh Kasih, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2019).

"Atau TV, radio, media cetak hanya bilang dipopulerkan oleh, tidak mencari tahu siapa penulis lagunya. Nah The Best of Rieka Roslan ini saya angkat supaya semua sadar bahwa penyanyi itu tidak Akan menjadi Diva, Divo atau apa kalau enggak ada lagu yang bagus," sambungnya.

Fenomena sering diabaikannya pencipta lagu, membuat Rieka Roslan mengaku akan kembali mengundang rekan media untuk membicarakan persoalan yang dialami oleh seorang komposer. "Dan karena fenomena ini aku jadi kontak sama Melly, sama Glenn, dan semuanya, kita janjian akan mengundang kalian lagi (media), tapi tidak sekarang," tutur Rieka. Apalagi saat mengetahui bahwa royalti yang didapatkan oleh pencipta lagu hanya sekitar 0,5 persen dari tarif manggung seorang penyanyi. "Karena ternyata banyak sekali nasib komposer di Indonesia yang belum dapat haknya, sehingga akhirnya dia harus berjualan makanan, sementara penyanyinya sekali tampil Rp 120 juta, Rp 90 juta. Sementara penulis lagunya, royaltinya mungkin Rp 5 juta setahun," paparnya. "Bagaimana membelah itu? So that's why saya membuat Izinkan Aku Menyayangimu, Coba Untuk Setia, untuk tidak selalu melihat sesuatu yang indah, tapi melihat suatu kisah," tutupnya.