Cerita Rieka Roslan Gagal Menikah, Calon Mertua Tak Mau Menantu Penyanyi

JAKARTA - Penyanyi Rieka Roslan menceritakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Ternyata, dia mengalami gagal untuk menikah.

Peristiwa naas itu terjadi ketika ia sedang menulis lagu berjudul Sepi. "Waktu saya tulis lagu Sepi ini juga saya alami aku enggak jadi nikah waktu itu. Kesal banget," kata Rieka Roslan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2023).

Rupanya keputusan Rieka Roslan menjadi seorang musisi ditentang calon mertuanya.

"Karena saya memilih jadi musisi, calon mertua saya tidak setuju saya jadi penyanyi," ungkap Rieka Roslan.