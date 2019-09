JAKARTA - Poonam Pandey memulai debut aktingnya di industri perfilman Bollywood lewat film Nasha pada 2013. Namun sosoknya baru menuai perhatian publik India setelah menjadi selebgram dengan konten-konten panas yang kerap membuat gerah kaum adam.

Pada 2011, aktris yang memiliki 2,9 juta pengikut di Instagram itu sempat mengundang kontroversi ketika berjanji akan mengunggah foto telanjang jika tim kriket India menjuarai World Cup. Untungnya, janji itu tidak pernah direalisasikannya.

Masih di tahun 2011, Poonam Pandey kembali menuai hujatan publik setelah mengunggah video setengah telanjang berjudul ‘Rahasia di Dalam Kamarku’ ke YouTube. Dinilai terlalu vulgar, YouTube sempat memblokir video tersebut.

Seakan tak lelah dengan kontroversi, Poonam Pandey terlihat rajin mengunggah foto-foto seksinya di Instagram. Berikut deretan foto panas Poonam seperti dikutip dari akun Instagram resmi sang aktris, @ipoonampandey.

Ooups, Mana yang Lebih Besar?

Pada 26 September 2019, Poonam Pandey memperlihatkan sisi liarnya dengan mengunggah foto topless. Dia menyembunyikan payudara sebelah kanan dengan tangan kiri dan satunya menggunakan tangan sang kekasih, Sam Bombay.

Melengkapi foto unggahannya, perempuan berambut panjang itu menuliskan keterangan, “Which boob is bigger? (Payudara bagian mana yang lebih besar).” Foto itu telah disukai lebih dari 236.297 pengguna Instagram dengan lebih dari 14.000 komentar.

Seksi dalam Balutan Outer Hitam

Pose panas lainnya dari bintang film Love is Poison ini diunggahnya pada 4 Juni 2019. Dalam foto yang dibidik Adam Browning-Hill itu, Poonam Pandey tampil menggoda dengan rambut hitam panjang tergerai, tanpa bra, dan hanya mengenakan celana dalam bermotif.

Poonam Pandey menutupi bagian atas tubuhnya menggunakan outer panjang berwarna hitam yang menerawang. Dia membiarkan outer itu sedikit membuka sehingga belahan payudaranya mengintip sambil memamerkan kakinya yang jenjang.

Unggahannya itu dilengkapinya dengan caption, “I feel comfortable in black (aku nyaman memakai warna hitam).” Sejak diunggahnya, foto seksi Poonam itu mendapatkan 196.954 like dan bertabur 3.224 komentar.

Pose Seksi di Atas Ranjang

Masih dari tangan dingin fotografer Adam Browning-Hill, pose super seksi Poonam Pandey di atas ranjang ini akan membuat kaum adam terhipnotis. Dalam foto itu, dia tidur menyamping di atas ranjang bernuansa putih.

Poonam menutupi payudaranya menggunakan tangan, sementara area pribadinya dengan salah satu kakinya dan kemeja putihnya yang sengaja dibuka. Bersama foto itu, dia menyelipkan captionberbunyi, “Sunday Erotica.” Foto tersebut disukai lebih dari 2007.000 kali dan dipenuhi 3.490 komentar.

Bermainlah Denganku

Pose menggoda Poonam Pandey lainnya diunggahnya pada 31 Januari 2019. Dalam foto berlatar gedung Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab itu, dia berpose di atas sebuah meja.

Dengan rambut tergerai, Poonam Pandey hanya mengenakan bra dan celana dalam berwarna hijau neon. Bersama foto itu, dia menuliskan, “Come play with me. (Mari, bermainlah denganku).” Unggahannya itu mendapatkan 246.317 like dan 3.675 komentar.

Pamer Selulit pun Seksi

Identik dengan imej vulgar, Poonam Pandey ternyata tak ragu tampil adanya. Seperti dalam unggahannya pada 3 Juni 2019, dia memamerkan selulit pada paha atasnya di Instagram.

Poonam yang berpose menyampingi kamera itu duduk bersimpuh dan membuka bagian atas pakaian renangnya. Seperti kebanyakan unggahannya, dia memilih untuk menutupi payudaranya menggunakan tangan kirinya.

Sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai yang menambah nuansa sensual pada foto itu. Foto itu menarik 151.173 akun Instagram untuk memberikan like dan memancing 2.509 komentar.*

