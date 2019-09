JAKARTA – Nagita Slavina dan Jessica Iskandar pernah sesumbar hubungan mereka terlihat baik di perayaan ulang tahun Ayu Dewi. Namun kemesraan itu kamuflase, lantaran istri Raffi Ahmad blakblakan mengaku belum berdamai dengan Jedar.

Terungkapnya kejadian ini terlihat di program acara yang dipandu Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani pada 23 September lalu. Ibunda El Barack itu sebenarnya sudah terlihat takut saat ia ditantang menghampiri Nagita Slavina. “Masuk enggak ya? Aduh takut! Masuk saja deh, kan sudah baikan,” kata Jedar.

Keberanian Jessica Iskandar dimulai saat ia menyapa Gigi, - demikian ia akrab disapa- “Assalamualaikum, best friend!”

Nagita Slavina terkejut Jessica Iskandar menghampirinya di tenda. Tanpa basa basi, Gigi mengatakan jika hubungan mereka belum sepenuhnya baik. Walaupun wajah ceria terlihat pada dua aktris yang pernah membintangi Dealova ini.

“Kalau di depan kamera, boleh kami baikan. Kan nomor lu belum gue buka blokirannya,” ujar Gigi.

Mendengar bahwa nomor handphonenya masih diblokir Nagita Slavina, Jessica Iskandar meminta Gigi agar membukanya. Namun perempuan 31 tahun itu tak bisa menuruti keinginan Jessica Iskandar.

“Enggak ada, lagi di charger di mobil,” ucap Gigi.

Seolah tak percaya, Jessica Iskandar mengatakan, “Bohong, tasnya di sini tapi hpnya di mobil.”

Selain fakta tersebut, Gigi tak sungkan mengulang kembali kata-katanya yang menegaskan bahwa hubungan mereka memang tidak dalam kondisi baik. Hal itu dilontarkan bintang The Secret: Suster Ngesot Urban Legend saat ditanya rencana membuat konser.

“Gue kalau bikin konser enggak bakal mengundang elu. (alasannya) Satu karena suara elu begitu, kedua ya kan belum baikan,” tegas Gigi.

Nagita Slavina dan Jessica Iskandar pernah dikabarkan retak, saat Ayu Dewi tak sengaja membahas hubungan dua artis tersebut saat ia didandani Gigi.

“Sama Jedar pernah make up in? Oh enggak temenan?” kata Ayu di video Rans Entertainment pada April lalu.

Kala itu Nagita Slavina membantah hubungan tak baik itu. Ia hanya mengatakan, “Belum bertemu saja.”

Namun dengan polosnya Ayu Dewi blakblakan menyebut jika pemicu pertengkaran itu gara-gara Gigi merasa terjebak dengan Vlog yang dibuat Jedar 2016 silam. “Aku tahu, shock ya, gara-gara syuting YouTube kemudian heboh,” tebak Ayu Dewi.

Gigi lantas membenarkan, “Oh iya tuh, aku terjebak. Enggak mengerti apa-apa.”

Fakta lain juga terungkap saat tunangan Richard Kyle itu diduga mengetahui adanya hubungan antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Hal itu dituliskan Jedar saat membalas komentar warganet di unggahan Ruben Onsu, Maret 2017 silam.

“Mba, justru saya ga mau buka aib mereka (Raffi dan Ayu). Karena bukan urusan saya. Kalau jahat, sudah dari awal saya umumkan mereka selingkuh. Tapi kan enggak!" tulis Jessica Iskandar.