JAKARTA - YouTuber Kimi Hime kembali mengunggah foto seksinya di Instagram. Dalam foto tersebut, wanita 29 tahun itu terlihat tengah berada di sebuah kolam renang.

Kimu Hime tampil seksi dengan balutan baju renang berwarna biru. Model pakaian tersebut tak menutupi bagian dadanya dengan sempurna.

Belahan dada Kimi Hime pun ikut tersorot kamera. Meskipun demikian, pemilik nama lengkap Kimberly Khoe itu terlihat leluasa. Gaya ciuman jauh pun diperlihatkan Kimi dalam foto tersebut.

Di mana dia memajukan bibirnya seperti akan mencium serta kedua telapak tangannya menengadah ke dekat dagu.

Tak banyak yang dituliskan YouTuber gaming ini dalam keterangan fotonya.

"Mmwaahhhh," tulis Kimi seakan meniru suara ciuman.

Foto tersebut ramai ditanggapi oleh para pengguna Instagram. Lebih dari 65 ribu orang telah menekan tombol suka untuk foto tersebut.

Sementara itu, sekitar 900 orang pun meninggalkan jejak dalam postingan tersebut. Sebagian besar dari mereka mengomentari tubuh seksi yang dimiliki oleh wanita lulusan Sistem Informatika di salah satu Universitas Swasta di Jakarta ini.

"How sexy are you???????????? (betapa seksinya dirimu)," tulis salah seorang warganet.

Sementara itu, beberapa netizen lainnya lebih spesifik membahas payudara Kimi. Pasalnya, ukuran payudara Kimi Hime dinilai lebih besar dari wanita pada umumnya.

"Kok payudaranya besar ya kak? Makan apa sampai kegedean tahap dewa kaya gitu??" Tanya salah seorang warganet.

"Kimi Hime enggak pakai bra," sahut yang lain.

Sementara itu, Kimi Hime juga sempat membahas payudaranya dalam salura YouTube nya. Kimi Hime mengaku bahwa saat ini ukuran bra yang dia pakai sekitar 32-34 C.

YouTuber yang sempat mendapatkan teguran dari KPAI ini mengatakan pertama kali menggunakan bra dalam bentuk miniset saat SD. Kemudian, saat duduk di bangku SMP, dia menggunakan bra berukuran 32A.