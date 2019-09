LOS ANGELES - Sekitar 6 bulan setelah melahirkan anak ketiga, Jessica Simpson mengejutkan publik dengan tampilannya yang lebih langsing. Hal itu kemudian dipamerkannya lewat Instagram, pada Rabu (25/9/2019).

Dalam foto pertama yang diunggahnya, Simpson tampak mengenakan dress hitam lengan panjang dengan ikat pinggang berwarna senada. Dia memadukan penampilannya tersebut dengan boots, tas, dan kacamata berwarna hitam.

Sementara pada foto kedua, Jessica Simpson tampak semringah menggendong putrinya, Birdie Mae Johnson. “6 bulan, turun 45 kilogram. (Ya, berat badanku sempat menyentuh 108 kilogram),” tulisnya sebagai keterangan foto.

Dalam keterangan tambahannya, Simpson menuliskan, “Ini adalah perjalanan jauh perdana dan paling emosionalku (karena banyak alasan) dari #BIRDIEMAE. Meski begitu, aku sangat bangga dengan diriku.”

Jessica Simpson mengaku, sering kali ingin menyerah untuk menurunkan bobotnya. Namun setiap kali rasa itu datang, dia mengaku, memilih untuk terus berlatih lebih keras.

Untuk hasil yang didapatkannya, pelantun Take My Breath Away itu berterima kasih kepada pelatih fisiknya, Harley Pasternak. Lewat Instagram, trainer para selebriti Hollywood itu juga menyelamati Simpson atas kerja kerasnya.

“Sangat bangga pada perempuan luar biasa ini. Kami telah berlatih bersama selama 12 tahun dan dia masih pribadi yang hangat, manis, sopan, dan sangat menghormati orang lain,” kata Pasternak dalam unggahannya.

Dalam keterangannya, sang trainer mengungkapkan, Jessica Simpson melakukan beberapa latihan untuk membentuk tubuhnya. Dia akan mengawalinya dengan berlari di treadmill dilanjutkan dengan squat, lunge, dumbbell rows, bicep curls, hingga double crunches.

Kesuksesan Jessica Simpson menurunkan 45 kilogram bobot tubuhnya, dinilai Pasternak membuat ibu tiga anak itu terlihat lebih muda. “Wow nona, kau terlihat luar biasa, hot, menarik, dan kuat,” ujar January Jones di kolom komentar.

Sementara pemilik akun Instagram @sassylee07 menuliskan, “Kau selalu terlihat cantik. Tapi hari ini kau terlihat berbeda. Kau sungguh inspirasi bagi kami semua.”*

