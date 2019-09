SEOUL – Song Joong Ki baru saja merampungkan serial Asadal Chronicles, di episode terakhirnya pada 22 September lalu. Sehari setelah serial yang tayang di tvN itu selesai, ada kabar yang menyebutkan jika tayangan ini akan berlanjut di musim kedua.

Kabar tersebut dibenarkan seorang sumber seperti dikutip dalam Soompi pada Senin (23/9/2019). Ia mengatakan, “Sejak awal Asadal Chronicles direncanakan sebagai drama dengan banyak musim. Staf tentu saja menginginkan lanjut ke musim kedua.”

Baca Juga:

Akhir cerita di episode 18 lalu disebut menjadi cerminan atas rencana staf membuat sekuel serial Arthdal Chronicles. Namun dikatakan sumber tersebut, serial ini bisa dilanjutkan asal ada dukungan dari pemirsa. “Kami akan melihat berbagai faktor dan segera membuat keputusan akhir,” ujar sumber tersebut.

“Kami akan melakukan yang terbaik sehingga bisa terus maju dengan musim kedua,” imbuhnya.

Bicara seputar kisahnya, Asadal Chronicles merupakan drama fantasi epic tentang para pahlawan yang menciptakan legenda mereka sendiri di sebuah tanah kuno bernama Arth. Para bintang yang mendukung drama ini selain Song Joong Ki diantaranya Jang Dong Gun, Kim Ji Won, dan Kim Ok Bin.

Serial ini terbilang unik lantaran terbagi dalam tiga bagian, masing-masing berjumlah enam episode. Dimulai dari penayangan perdana pada 1 Juni 2019 dengan bagian pertama bertajuk The Children of Prophecy (Anak yang Dijanjikan), The Sky Turning Inside Out, Rising Land (Langit Terbuka, Sebuah Bangsa Bangkit), terakhir Arth, The Prelude to All Legends (Arth, Pembuka Semua Legenda).

Baca Juga:

Berdasarkan penghitungan AGB Nielsen seperti dikutip Asian Wiki, Asadal Chronicles membuka tayangan perdananya dengan raihan 6,72 persen secara nasional dan di Seoul sebanyak 7,73 persen.

Sepanjang serial ini ditayangkan selama 3 bulan, raihan rating mengalami kenaikan dan penurunan. Tertinggi, ada di episode 4 dengan 7,7 persen secara nasional dan di kota Seoul mendapatkan 8,92 persen. Sementara di episode terakhir, Asadal Chronicles mendapatkan 7,37 persen skala nasional dan Seoul mendapatkan 7,58 persen.